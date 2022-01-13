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“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动备受社会各界关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.27 18:48

　　“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动由洛阳日报报业集团、洛阳市妇联和洛阳市慈善总会共同主办，26日活动启动以后，受到了社会各界的广泛关注，许多学生及学生家长纷纷打来电话咨询助学活动的详细事宜，不少爱心人士、爱心团体以及企事业单位也不断致电表达他们的拳拳之意。

　　偃师区的王女士打来电话说，孩子今年以优异成绩考上了北京理工大学。孩子三岁时父亲因故去世，多年来，王女士到处打工，供孩子上学，孩子不仅懂事也十分努力，平时从学校回家，作业写完就帮妈妈干活。王女士希望能通过阳光助学活动得到好心人的帮助，圆孩子的大学梦。

　　像王女士一样拨打热线电话的学生家长还有不少，他们有的咨询报名的详细流程，有的讲起了自家孩子的励志故事。截至昨日18时发稿时，我们已接到近30个来自学生、家长的来电。

扫描二维码下载阳光助学申请表

　　除了学生及家长的来电，还有不少爱心人士、爱心团体和企事业单位纷纷致电爱心帮扶中心热线：65156002、65156112。吴先生是我市一家小语种培训机构的负责人，他说自己也曾是一名山村走出来的寒门学子，当时受到了爱心人士的资助，他大学毕业以后经过努力打拼有了自己的事业，现在他愿意回报社会，让更多的寒门励志学子能够上得起大学，实现自己的人生梦想。

　　90岁的陈佩怡居住在瀍河回族区，她和老伴都是党员，而且她老伴儿还是参加过抗美援朝的老兵。她已经多次通过阳光助学活动为寒门励志学子捐款，26日阳光助学活动的消息一见报，陈老师就打来电话，表示要为寒门励志学子捐助10000元现金。“我希望自己的一点心意，能给孩子们解决实际困难，帮助他们度过人生的关键时刻……”。

　　无论是寒门励志学子，还是想献爱心的企事业单位或个人，都可拨打65156002、65156112、13838868975(任老师)联系我们。

　　爱心人士和单位捐助善款途径如下：

　　(一)

　　户名：洛阳市慈善总会

　　账号：6715 1035 0000 0001 17

　　开户行：洛阳银行群星支行

 
洛阳市慈善总会收款二维码(捐助善款请一定备注：洛报阳光助学)

　　(二)

　　户名：洛阳市洛报爱心帮扶中心

　　账号：4138 9999 1010 0030 0540 5

　　开户行：交通银行洛阳分行营业部
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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