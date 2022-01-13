洛阳发布汛期食品安全提示

洛阳市政府食品安全委员会办公室、洛阳市市场监管局发出提示，提醒市民谨遵食品安全“五大要点”，确保饮食安全。
洛阳市政府食品安全委员会办公室、洛阳市市场监管局发出提示，提醒市民谨遵食品安全“五大要点”，确保饮食安全。
刚刚，记者从洛阳市市场监管局获悉，近日洛阳持续降雨，食品污染风险增加。洛阳市政府食品安全委员会办公室、洛阳市市场监管局发出提示，提醒市民谨遵食品安全“五大要点”，确保饮食安全。
保持清洁
饭前便后要认真洗手，不用不洁工具接触食品。
生吃的瓜果蔬菜一定要洗净、消毒。
餐具和切配、盛装熟食的炊具，使用前要清洗干净后消毒(最好用蒸煮法)。
不使用污水清洗瓜果、碗筷餐具。
食品原料、半成品和成品以及炊具、餐饮具防尘、防蝇虫、防鼠、防水和防潮。
接触食品的工具、容器、包装材料、工作台面以及货架、橱、柜也应当清洁、无毒无害。
生熟分开
生熟食品要分开盛放。
刀、砧板、容器、餐饮具等要做到生熟分开。
避免交叉污染，特别注意避免手、抹布等的交叉污染。
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