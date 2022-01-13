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部分路段积水无法通行！洛阳交警发布最新路况信息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.27 17:53

　　16时51分，“洛阳交警”微博发布洛阳市最新道路通行情况：

　　一、城市区道路整体通行情况：

　　部分路段有积水无法通行。

　　二、桥梁、涵洞、低洼路段降雨水情况：

　　高速道路通行情况：因暴雨，辖区连霍高速全线封闭，其他高速禁止七座以上(含七座)车辆及货车，危险品运输车辆上站。

　　连霍高速708南半幅往郑州方向，郑卢高速105-109北半幅往卢氏方向有轻微山体滑坡。

　　(一)涧西区：

　　武汉路全段、景华路武汉路东段积水高至道牙；

　　陕北一路积水淹过道牙；

　　谷水三西路口积水到车轮、谷水地铁口B出口积水严重；

　　中州天津南侧满车道积水多；

　　太原路下穿隧道正常：

　　滨河北路芳泽路口、芙蓉路口有积水；

　　火炬大桥隧道入口处有积水；

　　中州天津南侧慢车道积水过道牙、太原路新疆路路口太原路段水跟马路牙子持平；

　　谷党路涵洞积水严重已封闭；

　　天津西苑积水严重，正在排水；

　　天津联盟积水淹车牌。

　　(二)洛龙区：

　　火炬桥下积水，交通管制，禁止通行；

　　王城大道快速路太康路口西侧有积水。

　　安乐安宜路口西侧辅道积水严重开始封控，龙门大道大杨树到洛阳桥辅道积水严重，古城路铁路涵洞有少量积水。

　　(三)老城区：

　　西关九龙鼎以西，瀍涧大道经七路口，定鼎路洛浦路口，九都金业路口，滨河北路定鼎路立交桥下隧道积水过多。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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