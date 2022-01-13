“中原舞蹁跹 群星耀中原”洛阳市艺术广场舞大赛举行

26日晚，“喜迎二十大欢乐进万家 强国复兴有我·共绘出彩华章”——“中原舞蹁跹 群星耀中原”洛阳市艺术广场舞大赛在兴洛湖公园北广场举行。

26日晚，“喜迎二十大欢乐进万家 强国复兴有我·共绘出彩华章”——“中原舞蹁跹 群星耀中原”洛阳市艺术广场舞大赛在兴洛湖公园北广场举行。

本次活动由洛阳市委宣传部、洛阳市文广旅局主办，洛阳市文化馆承办，旨在通过组织开展具有广泛群众基础、深受群众喜爱的广场舞比赛展演活动，丰富人民群众精神文化生活，提升人民群众的文化参与感、获得感和幸福感，进一步厚植广大人民群众爱党、爱国、爱社会主义的情感。

原创现代舞《青青世界》、腰鼓《欢乐鼓韵》、舞蹈《领航》……比赛现场，来自洛阳市七县七区的15支广场舞队伍进行了激烈的角逐，也给观众带来了一场精彩的广场舞展演，比赛同时通过“百姓文化云”进行了直播。本次活动分为筹备发动、各地选拔、全省大赛3个阶段，最终将选出两支队伍代表我市参加“中原舞蹁跹 群星耀中原”河南省第六届艺术广场舞大赛。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图)