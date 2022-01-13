受暴雨影响，洛阳市区这些涵洞已封闭

记者从洛阳市政集团获悉，受暴雨影响，市区部分道路和隧道积水严重。

记者从洛阳市政集团获悉，受暴雨影响，市区部分道路和隧道积水严重。 27日15时45分，洛阳市气象台发布暴雨红色预警信号：预计3小时内，洛阳市瀍河区、老城区、洛龙区降雨量将达100毫米以上且降雨可能持续。 记者从洛阳市政集团获悉，受暴雨影响，市区部分道路和隧道积水严重。目前，古城路东延涵洞、启明北路涵洞、平等街涵洞等已经采取临时封闭断行措施；龙门大道滨河南路口、学子街、九都路金业路口至玻璃厂路、中州路周山路口、中州路机车厂路口、启明东路铁路桥下、邙岭大道华山路口西、天津路联盟路口、天津路西苑路口、太原路联盟路口、春都路定鼎桥下、南山大道李屯桥下等路段积水严重，提醒车辆绕行或就近到安全区域暂避，避免将车辆停放在低洼易涝等危险区域。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李忠欣 文/图)