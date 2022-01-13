栾川新南村：小山沟变身旅游目的地

近日，在栾川县重渡沟管委会新南村“新南水岸·铁路小镇”，曾经的小山沟已经变成美丽的旅游目的地。
近日，在栾川县重渡沟管委会新南村“新南水岸·铁路小镇”，曾经的小山沟已经变成美丽的旅游目的地。
近日，在栾川县重渡沟管委会新南村“新南水岸·铁路小镇”，曾经的小山沟已经变成美丽的旅游目的地。
该村曾是深度贫困村。近年，在国铁集团帮扶下，实施生态环境修复，建设铁路主题公园，配套游客服务中心、中央餐厅、卫生洗浴间等公共基础设施，成为乡村旅游发展新亮点。2022年1月被评为3A级乡村旅游景区，成为新晋网红打卡地。（洛报融媒·洛阳网记者 刘冰 通讯员 侯豫炯 摄）
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