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“匠芯智能”科普宣讲 爱心支教快乐成长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.07.27 16:50

　　7月26日下午，宜阳县文明办联合洛阳理工学院智能制造学院“匠芯智能：科普宣讲启蒙科创报国心”社会实践团为宜阳县三乡镇中心小学复兴少年宫的学生们带来了一堂生动的科普宣讲课，激发了孩子们学习航天科技的极大兴趣。

　　洛阳理工学院大学生志愿者赵伊卓通过航模结构、飞行原理以及航模展示等环节，通过PPT、视频和模型讲解等方式，用最浅显易懂的语言向同学们普及了航空航天基础知识，介绍了我国航空工业发展现状与以航模为基础前沿理论的研究进展；并让孩子们进行飞机模型比拼大赛，通过这些小部件的组装，在实践中更加了解飞机的构造。

　　宜阳县文明办在暑假期间通过招募返乡大学生，开展内容丰富的新时代文明实践活动。洛阳理工学院智能制造学院“匠芯智能：科普宣讲启蒙科创报国心”社会实践团也将继续举办科普宣讲，通过“走出去”和“请进来”相结合，让更多少年儿童走进智能制造的先进科学殿堂，感受科技创新的魅力，在互动中了解科学，在体验中感受科学，从而进一步激发青年学生的科创报国心。(李杏辉 韩玮)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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