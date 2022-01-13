洛阳市部分积水点、低洼处和隧道已暂时封闭

记者从洛阳市公安局交警支队获悉，目前，交警部门已经对部分积水点、低洼处和隧道实施交通管制。
记者从洛阳市公安局交警支队获悉，目前，交警部门已经对部分积水点、低洼处和隧道实施交通管制。
洛阳市气象台7月27日15时45分发布暴雨红色预警信号：预计3小时内洛阳市瀍河区、老城区、洛龙区降雨量将达100毫米以上且降雨可能持续。记者从洛阳市公安局交警支队获悉，目前，交警部门已经对部分积水点、低洼处和隧道实施交通管制。
洛阳市公安局交警支队相关负责人介绍，强降雨天气到来前，洛阳交警部门已启动相应的应急预案：洛阳交警的工作专班在指挥控制中心值守，指挥全市交通保障工作；全市各交警大队根据各自的应急预案，在路面开展巡逻管控工作；道路积水影响通行的，交警部门已将相关道路进行暂时封闭，并在现场设置引导分流标志，现场指挥车辆、行人绕行。
27日16时许，龙门大道隋唐城路口、九都路的嘉豫门大街至金业路段、南昌路的河洛路口、王城快速路邙岭隧道等积水点、低洼处和隧道已被暂时封闭。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)
>>>部分路段积水无法通行！洛阳交警发布最新道路通行情况
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605