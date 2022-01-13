洛阳市部分积水点、低洼处和隧道已暂时封闭

记者从洛阳市公安局交警支队获悉，目前，交警部门已经对部分积水点、低洼处和隧道实施交通管制。

洛阳市气象台7月27日15时45分发布暴雨红色预警信号：预计3小时内洛阳市瀍河区、老城区、洛龙区降雨量将达100毫米以上且降雨可能持续。记者从洛阳市公安局交警支队获悉，目前，交警部门已经对部分积水点、低洼处和隧道实施交通管制。

洛阳市公安局交警支队相关负责人介绍，强降雨天气到来前，洛阳交警部门已启动相应的应急预案：洛阳交警的工作专班在指挥控制中心值守，指挥全市交通保障工作；全市各交警大队根据各自的应急预案，在路面开展巡逻管控工作；道路积水影响通行的，交警部门已将相关道路进行暂时封闭，并在现场设置引导分流标志，现场指挥车辆、行人绕行。

27日16时许，龙门大道隋唐城路口、九都路的嘉豫门大街至金业路段、南昌路的河洛路口、王城快速路邙岭隧道等积水点、低洼处和隧道已被暂时封闭。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)

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