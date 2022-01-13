记者刚刚从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，目前，洛阳市新安、孟津、宜阳、洛宁、栾川、嵩县的个别乡镇已出现50mm以上的强降水，预计今天下午到夜里洛阳市将持续降雨。

最新！洛阳市级防汛应急响应提升至三级

27日16时56分报道：记者从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，鉴于洛阳市主城区、孟津、新安的个别乡镇(街道)已出现100mm以上的强降水，预计今天下午到夜里洛阳市将持续降水，经会商研判，市防指于27日16时30分将市级防汛四级应急响应提升至三级。

洛阳启动市级防汛四级应急响应

记者从洛阳市防汛抗旱指挥部获悉，目前，洛阳市新安、孟津、宜阳、洛宁、栾川、嵩县的个别乡镇已出现50mm以上的强降水，预计今天下午到夜里洛阳市将持续降雨。基于以上情况，27日15时，洛阳市正式启动市级防汛四级应急响应。此外，洛龙、西工、老城、瀍河、伊滨、涧西、孟津、伊川、新安、洛宁、栾川等县区均已启动防汛四级应急响应。

洛阳市防汛抗旱指挥部要求，各级有关部门要高度重视，认真执行市委市政府的工作部署和要求，加强会商研判，第一时间发布预警信息，突出抓好山洪灾害、地质灾害、病险水库、中小河流、尾矿库、淤地坝、挡水坝等薄弱环节防范，强化城市内涝、轨道交通、立交桥、涵洞、隧道、地下空间管控，做好灾害应对和人员转移避险工作，全力保障人民群众生命财产安全。各级防汛责任人立即上岗就位，做到24小时值守。各级抢险救援队伍要严阵以待，确保险情早发现、早报告、早处置，确保人民群众生命安全，最大限度减轻灾害损失。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营)