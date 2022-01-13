市检察院召开党组会 推动全面从严治党向纵深发展

7月25日，市检察院召开党组会，传达学习习近平总书记在中共中央政治局第四十次集体学习时的重要讲话精神。会上，对今年上半年全市检察人员违纪违法情况进行了分析。班子成员结合自身工作实际和岗位职责，对上半年履行全面从严治党主体责任情况作了汇报。市院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。

7月25日，市检察院召开党组会，对今年上半年全市检察人员违纪违法情况进行了分析。班子成员结合自身工作实际和岗位职责，对上半年履行全面从严治党主体责任情况作了汇报。市院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。

会议要求，要从政治上看“全面从严治党”的极端重要性。要加强理论学习、强化理论武装，多谈学习体会，多做深入思考，坚决避免政治学习“两张皮”问题，使学习内容真正入脑入心，把学习成果融入到检察工作中。

要深刻认识当前检察机关党风廉政建设的严峻性。反腐败斗争形势依然严峻复杂，必须将反腐败斗争进行到底。对关键岗位、关键人员要强化监督执纪、警示教育，加强全周期管理、全覆盖管理。两级院党组、关键少数要切实增强政治责任感，克服松口气、歇歇脚的思想，把工作做实做细，真正解决党风廉政建设方面存在的问题，确保全面从严治党不断深化、党风廉政建设不断加强。

要强化法治担当，落实检察权运行监督制约机制。领导干部特别是司法执法人员行使权力必须受到严格监督，要强化监督责任，把监督制约机制真正落实落细。要抓好“三个规定”贯彻落实，落实好司法责任追究工作，形成严密的司法责任追究体系。要重点抓好领导班子和领导干部监督，领导干部要发挥好示范作用，主动监督、相互监督，要强化对基层院检察长、领导班子的监督管理，市院要强化对基层院领导班子的协管责任。

要强化责任担当，一体推进“三不”建设。要坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。强化全面从严治党主体责任和第一责任人责任，发现工作中的苗头性、倾向性问题，及时进行研究、解决。各部门要同向发力、形成合力，一体推进“三不”机制，推进廉政文化建设，铲除圈子文化、好人主义等不利于党风廉政建设的“文化土壤”，切实巩固好教育成果，为洛阳检察工作高质量发展提供坚实基础。（通讯员/周晓东 刘晗）