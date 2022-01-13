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市检察院召开党组会 推动全面从严治党向纵深发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2022.07.27 18:17

　　7月25日，市检察院召开党组会，对今年上半年全市检察人员违纪违法情况进行了分析。班子成员结合自身工作实际和岗位职责，对上半年履行全面从严治党主体责任情况作了汇报。市院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。

　　会议要求，要从政治上看“全面从严治党”的极端重要性。要加强理论学习、强化理论武装，多谈学习体会，多做深入思考，坚决避免政治学习“两张皮”问题，使学习内容真正入脑入心，把学习成果融入到检察工作中。

　　要深刻认识当前检察机关党风廉政建设的严峻性。反腐败斗争形势依然严峻复杂，必须将反腐败斗争进行到底。对关键岗位、关键人员要强化监督执纪、警示教育，加强全周期管理、全覆盖管理。两级院党组、关键少数要切实增强政治责任感，克服松口气、歇歇脚的思想，把工作做实做细，真正解决党风廉政建设方面存在的问题，确保全面从严治党不断深化、党风廉政建设不断加强。

　　要强化法治担当，落实检察权运行监督制约机制。领导干部特别是司法执法人员行使权力必须受到严格监督，要强化监督责任，把监督制约机制真正落实落细。要抓好“三个规定”贯彻落实，落实好司法责任追究工作，形成严密的司法责任追究体系。要重点抓好领导班子和领导干部监督，领导干部要发挥好示范作用，主动监督、相互监督，要强化对基层院检察长、领导班子的监督管理，市院要强化对基层院领导班子的协管责任。

　　要强化责任担当，一体推进“三不”建设。要坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。强化全面从严治党主体责任和第一责任人责任，发现工作中的苗头性、倾向性问题，及时进行研究、解决。各部门要同向发力、形成合力，一体推进“三不”机制，推进廉政文化建设，铲除圈子文化、好人主义等不利于党风廉政建设的“文化土壤”，切实巩固好教育成果，为洛阳检察工作高质量发展提供坚实基础。（通讯员/周晓东 刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁 ]
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