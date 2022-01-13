旅游助力乡村振兴！洛阳在世界旅游联盟研讨会上作典型发言

7月26日，由世界旅游联盟主办的“世界旅游联盟·旅游助力乡村振兴研讨会”在山东省济宁市举办。洛阳市文化广电和旅游局受邀参加研讨会，并作“文旅融合带动产业发展 艺术扶贫助力乡村振兴”——爱和小镇项目典型案例发言。

7月26日，由世界旅游联盟主办的“世界旅游联盟·旅游助力乡村振兴研讨会”在山东省济宁市举办。洛阳市文化广电和旅游局受邀参加研讨会，并作“文旅融合带动产业发展 艺术扶贫助力乡村振兴”——爱和小镇项目典型案例发言。

乡村旅游是旅游业的重要组成部分，对于全面推进乡村振兴具有重要意义。五年来世界旅游联盟收录了全球100个“世界旅游联盟旅游减贫案例”和100个“世界旅游联盟旅游助力乡村振兴案例”，通过向业界和公众分享旅游振兴乡村的典型案例经验，展示旅游对乡村发展的普惠性、示范性作用，助力全球减贫事业发展。

2022年，世界旅游联盟面向世界会员单位和全国旅游行业，共征集“旅游助力乡村振兴”案例137个，入选优秀案例50个，爱和小镇艺术扶贫案例入选，并作为4个典型案例之一，在此次研讨会上做案例分享。

爱和小镇位于洛阳市洛宁县，由文化和旅游部优秀专家、中国陶瓷艺术大师郭爱和设计策划，占地面积3000余亩，小镇以“世外陶源，四季画谷”为诠释核心，积极倡导“艺术扶贫、美育扶贫、旅游扶贫”，发挥洛阳三彩艺术的影响力，融合地域优势，打造中国乡村艺术公园。

研讨会上，洛阳市文化广电和旅游局党组成员、二级调研员路毅介绍了爱和小镇用艺术点亮乡村、用美育点亮未来、用旅游点亮乡村振兴等方面的亮点举措，分享了爱和小镇挖掘优秀的乡土文化和美学价值，将文化艺术品牌融入乡村旅游中去，走文旅融合发展之路，最终推动美丽乡村建设，助力乡村振兴的成功经验。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 程素敏)(通讯员供图)