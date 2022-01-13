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降雨量将达100毫米以上！洛阳市气象台发布暴雨红色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 气象洛阳微博 2022.07.27 16:01

　　洛阳市气象台7月27日15时45分发布暴雨红色预警信号：预计3小时内我市瀍河区、老城区、洛龙区降雨量将达100毫米以上且降雨可能持续。

　　防御指南：

　　1.进入暴雨紧急防御状态，政府及相关部门应当按照职责做好防暴雨应急和抢险工作。

　　2.停止集会，停课、停业(除特殊行业外)。

　　3.人员应当留在安全场所暂避，危险地带和危房中的人员应当撤离。

　　4.地下商场、地下停车场、下沉式隧道、易涝点等部位要及时封闭。地铁、隧道、涵洞，公共设施的地下空间，立交桥、下沉式建筑等易积水的低洼区域，要迅速关闭，严防雨水倒灌引发事故。

　　5.行驶车辆应当就近到安全区域暂避，避免将车辆停放在低洼易涝等危险区域，如遇严重水浸等危险情况应当立即弃车逃生。

　　6.居民小区应备足防汛物资，地下室、地下车库出入口应常备沙袋等物料，对低洼地段室外供用电设施采取安全防范措施。

　　7.做好城市内涝和山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御和抢险工作。
[ 责任编辑：唐好优 ]
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