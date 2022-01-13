又一轮强降雨来袭！洛阳发出通知要求积极应对

记者刚刚从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，受中纬度低槽东移影响，27日，洛阳市有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，南部山区和北部沿黄一线部分县区有大到暴雨，局部大暴雨，主要降雨时段在27日下午到夜里。

记者刚刚从洛阳市防汛抗旱指挥部办公室获悉，受中纬度低槽东移影响，27日，洛阳市有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，南部山区和北部沿黄一线部分县区有大到暴雨，局部大暴雨，主要降雨时段在27日下午到夜里；全市大部分县区的降水量为20至40毫米，其中北部沿黄一线和南部部分县区50至80毫米、局部100毫米以上，雷雨时伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，最大小时降水量40至70毫米。

为此，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室27日发出《关于做好本轮强降雨过程防范应对工作的通知》(简称《通知》)，要求各级各部门做好应对防范工作。

《通知》指出，要严格落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制，各级防汛责任人要督促各级加强危险区域和重要工程的巡查防守，及时发现并处置险情。要密切监视天气、雨情发展趋势，加强联合会商，滚动预测警报，精准预警，精细研判，一旦达到防汛应急响应启动条件，要果断启动应急响应，做好防范。要牢牢守住不发生群死群伤的金标准，落实预警“叫应”机制，保障预警第一时间直达责任人，及时组织受灾害区域的群众转移，做到应转早转、应转尽转、在白天转，并做好集中安置区域的生活和安全管理，严格做到险情不消除、人员不返回。要加强对隧道、涵洞、下沉式立交、地下空间等薄弱部位的安全管理，安排专人值守，设置警示标识、警戒线，必要时采取管制措施，坚决阻止人员、车辆盲目涉水。河道行洪期间，严禁涉水作业，坚决避免人员伤亡事故发生。要加强对重点部位、薄弱环节的巡查防守，加密巡查频次，预置队伍和物资，一旦发生险情灾情，立即组织抢险救援，全力保障人民群众生命财产安全。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营)