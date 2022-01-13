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曝光！洛阳市9家培训机构被查处
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2022.07.27 17:17

　　昨日，“洛阳市教育局”微信公众号发布消息：根据国家“双减”政策要求，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。暑假期间培训机构一律不得以任何名义开展学科类培训。但通过检查发现仍有个别培训机构和个人无视国家“双减”政策要求，违规组织培训，现将近期9起违规组织培训典型案例予以通报曝光，敬请广大学生和家长警醒和防范。

　　一、洛龙区查处1家违规机构

　　7月16日，洛龙区教体局联合关林办事处在关林办事处中南静苑小区一民房内查处1机构违规组织20余名学生开展学科培训，该机构举办者李某晶，身份证号码为410311********4542。

　　处理结果：一是工作人员现场宣讲“双减”政策，立即疏散现场学生，告知家长在无证无照机构报名学习相关风险。二是要求机构举办者李某晶写出保证书，不再举办文化课培训。三是办事处工作人员对该房屋张贴封条，要求社区物业加强巡查力度，确保该机构不再举办违规培训机构。

　　二、洛宁县查处1家违规机构

　　7月16日，根据群众举报线索，洛宁县教体局联合市场监管、文广旅局等部门在翔梧路中段查处1家隐匿违规培训机构，该机构名为天翼教育咨询(天骄教育)，举办者为王某霞，正在组织学科培训。

　　查处结果：一是对该机构进行联合查封，张贴封条。二是对机构负责人王某霞进行约谈，下发立即关停通知书，责令写出保证书，保证今后不再开展违规培训行为。三是告知该机构负责人，如果再次出现类似情况，将进行责任追究。四是一周内协商好所有家长，完成退费事宜。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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