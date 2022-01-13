走进苏式建筑研学！洛阳这个社区暑期活动有意思【视频】

“咱们小区里这一片红色的房子都是苏式建筑，当年啊，图纸是由苏联专家设计提供的。”26日上午，在洛阳市涧西区重庆路二社区2号街坊，一场红色研学活动正在进行中，孩子们围坐在88岁高龄的江晓韬老人身旁，认真听他讲解苏式建筑的风貌特征。

“咱们小区里这一片红色的房子都是苏式建筑，当年啊，图纸是由苏联专家设计提供的。”26日上午，在洛阳市涧西区重庆路二社区2号街坊，一场红色研学活动正在进行中，孩子们围坐在88岁高龄的江晓韬老人身旁，认真听他讲解苏式建筑的风貌特征。

江晓韬是中信重工机械股份有限公司(原洛阳矿山机械厂)的退休工程师，曾经参与过苏式建筑设计建设。阳光下，苏式建筑红得愈发耀眼，刚刚浇过水的各色花朵芬芳吐艳，平坦干净的道路上见不到杂物，八角飞檐的凉亭前矗立着焦裕禄同志的全身塑像，环境优雅怡人。站在焦裕禄故居门口，江晓滔通过讲述“一把藤椅”“让房”“两斤小米”等焦裕禄的故事，教育孩子们要珍惜现在的美好生活，好好学习，争做焦裕禄精神的传承人。

涧西区重庆路二社区2号街坊的苏式建筑已被列入工业遗产保护名录，有着厚重的历史底蕴和优良的文化传统，焦裕禄同志也曾经在这里生活过。家门口的研学活动，不仅让孩子们增长了见识，还吸引了众多居民参加。“我们虽然一直住在2号街坊，可还是第一次听到这么详细的讲解。通过‘游中学、学中游’的方式，培养孩子的爱国主义情怀，很有意义。”居民陈女士说。

重二社区相关负责人介绍，依托辖区深厚的文化历史底蕴和红色资源优势，社区定期开展研学、讲座等红色文化宣传活动，引导辖区儿童从小树立民族自尊心、自豪感、责任感和使命感，厚植红色基因，助力社区五星支部建设，争创“幸福和谐星”。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图/视频)