偃师区依托新时代文明实践中心 打造家门口的公益课堂

昨日，在偃师区伊洛街道后庄社区新时代文明实践站内的“暑期加油站”，20多个孩子正在社区文化志愿者的辅导下，认真地写暑假作业。

昨日，在偃师区伊洛街道后庄社区新时代文明实践站内的“暑期加油站”，20多个孩子正在社区文化志愿者的辅导下，认真地写暑假作业。

暑假来了孩子该去哪儿，成了不少家庭的烦恼。今年暑期，偃师区依托新时代文明实践中心(所、站)，开展“暑期加油站”助学文明实践活动，并配备文化志愿者，做好现场看护和辅导，不仅让孩子们有了一个安全、温馨的学习环境，也有效解决了部分家庭孩子无人照看等问题。

“在这里有很多小伙伴一起学习，不会写的作业可以问老师，每天都很开心、充实。”在后庄社区的“暑期加油站”学习了一段时间后，13岁的张馨戈开心地说。张馨戈是一名初一学生，父母由于工作忙，暑期没时间照看她。

“把孩子送到爷爷奶奶、外公外婆身边，担心会让孩子过度放松；带去上班，担心孩子没法安心写作业……”张馨戈的家长说，“暑期加油站”助学文明实践活动开展得很及时，新时代文明实践站就在家门口，孩子有个好的学习环境，家长也能安心上班。

40岁的吴婧是伊洛街道的一名文化志愿者，自“暑期加油站”助学文明实践活动开展以来，她几乎每天都到后庄社区辅导孩子们学习。“我们充分利用现有资源，组建了‘社区工作者+大学生志愿者’看护辅导团队。”吴婧说，伊洛街道根据孩子们的需求，开展了暑期作业辅导、经典阅读、安全教育等活动，还开设了英语、书法、绘画等特色课程，让孩子们学得充实、玩得快乐。

“‘暑期加油站’助学文明实践活动将持续至9月15日，为青少年打造家门口的公益课堂。”偃师区创建办相关负责人表示，今后将根据青少年爱好、特长、需求等特点，探索更多暑期服务形式，因地制宜开展各类文明实践活动，让青少年在新时代文明实践中心(所、站)学有所乐、学有所成。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 田艳辉)