未来几天，洛阳多阵雨或雷阵雨天气

今日洛阳多云到阴天，有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局地暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏东风2级到3级，气温24℃到28℃。

25日夜里，我市出现雷暴大风、暴雨天气。降水量如何？昨天7时，市气象局发布气象信息快报。

25日下午到夜里，我市大部分县区局地出现暴雨

25日下午到夜里，我市出现分布极不均匀的雷阵雨天气，除孟津、偃师、栾川外，其他县区局地均出现暴雨。

25日12时至26日7时，全市平均降水量(毫米)为21.2，国家观测站降水量(毫米)为嵩县71.8、汝阳61、新安54.8、主城区36.2、伊川16.8、宜阳15、孟津7.9、偃师7、洛宁5.4。同时段乡镇站雨量最大(毫米)为洛宁县中河82.2，降水量在50毫米以上的站有37个，降水量在25毫米以上的站有57个，降水量在10毫米以上的站有59个。最大小时(25日16时至17时)降水量出现在洛宁县中河(56.8毫米)。洛宁河底、东宋、小界及嵩县城关局地出现冰雹。

25日下午到夜里，除栾川外，我市其他县区局地出现8级以上雷暴大风，嵩县出现11级大风。

未来几天，我市多阵雨或雷阵雨天气

今天是中伏第二天，受降水影响，高温天气暂时“告退”。洛阳市气象台根据气象资料分析，未来几天高空短波槽活动频繁，配合副高摆动影响，我市云系较多，多阵雨或雷阵雨天气，具体预报如下。

今天：多云到阴天，有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局地暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏东风2级到3级，气温24℃到28℃。

明天：阴天转多云，有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局地暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，西北风转偏东风2级到3级，气温22℃到30℃。

29日(周五)：多云间阴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温23℃到31℃。

30日—31日(周六—周日)：多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温24℃到31℃。