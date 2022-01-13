吴玉星：让用户“无感知”用电就是最好的服务

昨日，在孟津区第二实验小学附近作业现场，国网洛阳市孟津供电公司运维检修部带电作业班班长吴玉星嘱咐准备带电接火作业的同事。

“天气很热，虽然大家已经身经百战，但作业过程务必注意安全。”昨日，在孟津区第二实验小学附近作业现场，国网洛阳市孟津供电公司运维检修部带电作业班班长吴玉星嘱咐准备带电接火作业的同事。

围好安全围栏、摆好警示牌、穿上绝缘披肩、戴好绝缘手套……在现场记者看到，作业人员全副武装、准备就绪后，随即登上绝缘斗臂车，缓缓升至15米高空。在不足2平方米的作业车斗内，工作没几分钟，作业人员身上已经湿透。任凭汗水流进眼睛，他们依旧全神贯注地做好每一步工作。“干咱这一行，让用户‘无感知’用电就是最好的服务，我们热点儿、晒点儿不算啥。”吴玉星说道。

干一行，爱一行，精一行。2009年，吴玉星从部队转业来到孟津供电公司工作。为成为一名合格的电力工人，他不断学习专业知识，随时随地记录工作细节；参加洛阳理工学院电气工程及其自动化专业函授学习，并取得本科文凭。

对于吴玉星来说，工作是不断挑战自我的过程。每年春季，吴玉星及其团队成员都会遇到由鸟类导致的配电线路故障。为了更加人性化地防止鸟类在配电设施上筑巢，他利用业余时间搭建仿真模型，设计驱鸟专用工具，完成不停电加装驱鸟器，取得经济效益和社会效益双丰收。

2019年，孟津供电公司运维检修部带电作业班正式成立，吴玉星担任班长，带起了团队。他说，如今正值夏季高温时节，电网负荷大，夏保供电任务重，每天他们都要处理四五个故障点。日前，连续多天地表温度超过37摄氏度，穿着厚重的工作服在烈日下进行带电工作，对工作人员的体力和毅力都是极大的挑战。

“我们每次完成工作，衣服都能拧出水来，但只要老百姓能够安稳度夏，我们的辛苦就不算什么。”吴玉星说，严寒酷暑都是电网事故频发时段，团队成员已连续3年除夕放弃与家人团聚参与抢修，保证群众的用电需求。

吴玉星说，群众早一分钟用上电，他们的心里便能踏实一分。他们的工作每天都在迎接挑战，在挑战中他们会努力守护好服务群众的“最后一公里”……(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 王艳杰 通讯员 陈蓉 陈昕 实习生 李致 文/图)