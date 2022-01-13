本科二批录取结果明日起可查

2022年河南高招本科二批录取将于7月28日至30日进行。

2022年河南高招本科二批录取将于7月28日至30日进行。市招生考试中心普招科科长高冰南说：“本科二批是本科层次招生院校和招生规模最大的一个批次。”本科二批实行平行志愿，在正式录取前，省教育考试院会进行模拟投档，以减少投档后退档，最大限度地保护考生利益。

何为模拟投档？即省教育考试院按计划数的适当比例向高校提供上线考生生源情况，高校根据本校招生计划、生源分布情况等，合理提出调档比例意见，省教育考试院根据该意见进行模拟投档；高校根据模拟投档情况在正式投档前完成计划调整，调档比例控制在一定范围内，并确保符合录取规则的调档考生能够录取；省教育考试院根据高校最终确定的调档比例进行正式投档。

“在模拟投档期间，考生查询不到个人的档案状态。”高冰南说，7月28日正式录取开始后，考生可登录河南省普通高校考生服务平台查询个人录取情况，确认是否被录取。

按照高招工作安排，7月31日9时至18时，我省将进行本科二批征集志愿，未被录取且符合征集条件的考生可重新填报志愿。

高冰南提醒考生，在征集志愿开始前，考生要确定个人档案状态为自由可投，同时结合省教育考试院发布的征集志愿高校名单、征集条件等信息，在规定时间内网上完成志愿填报。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）