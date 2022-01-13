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省“扫黄打非”工作督导检查组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.27 08:25

　　26日，省委宣传部副部长、省“扫黄打非”工作小组副组长兼办公室主任谭福森带队来洛，检查指导我市“扫黄打非”工作。

　　谭福森一行先后到中国邮政集团公司老城分公司、老城区西关街道曜仪门社区、天心文化产业园图书市场、洛阳市报业印刷有限责任公司、洛阳市新华书店等处，检查我市出版印刷企业各项制度落实情况、图书市场出版物销售情况，深入了解“扫黄打非”进基层工作开展情况。

　　当日下午，省督导检查组召开座谈会，听取我市及各相关成员单位“扫黄打非”工作汇报。谭福森对我市“扫黄打非”工作成效给予肯定。他指出，“扫黄打非”是宣传思想工作的重要组成部分，要围绕主题主线，抓好工作落实，为迎接党的二十大胜利召开自觉贡献力量。要突出统筹协调，凝聚各方力量，各成员单位、各县区要明确分工、扛牢责任，引导基层群众广泛参与，在全社会营造支持“扫黄打非”工作的浓厚氛围。要树立创新意识，形成有生力量，深入挖掘洛阳古都文化特色，实现工作出新出彩。要牢记初心使命，加强队伍建设，培育骨干力量，提升工作水平，推动“扫黄打非”工作不断取得新的更大成效。

　　市委常委、宣传部部长王飞参加有关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 尹松峰）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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