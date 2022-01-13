洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

拆掉的是“围墙” 打开的是“心门”（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.07.27 08:27

　　谁说机关大院墙高院深不好进？洛龙区拆除机关大楼围栏，南广场被划为免费停车区域，绿地、厕所、车位不再是“机关专属”，白天大家可以在这里便捷穿行、免费停车，晚上老年人可以乘凉遛娃，引来市民热议、点赞。

　　在很多人的印象中，机关大院通常门禁森严。在现实中，部分地方的机关单位层层设防，动辄将办事民众拒之门外，“门难进，脸难看，事难办”现象难以禁绝。久而久之，有形的“围墙”隔开政府与群众的心，在群众心中形成一道无形的“心墙”。不过，也有不少地方大门敞开，向市民开放。比如，像洛龙区这样拆围栏，昔日封闭管理的机关大院，变成开放式办公场所，缓解了停车、如厕等难题，相信这一开放的姿态，能打消很多人的“门难进”顾虑，也能拉近跟群众的心理距离。

　　“拆掉的是‘围墙’，打开的是‘心门’。”有网友一语点破这次机关大院拆围背后的实质。诚然，机关大院对市民开放，传递出一种友好姿态，既可以与群众共享公共空间、资源，还可以让市民近距离感受机关单位的工作状态，多些理解和认同，有利于增进政府与群众之间的互信，消除双方的隔膜。近期，从市党政机关内部停车位节假日对社会开放，到市政府南广场200个停车位对外限时免费，以前有些“神秘”的机关大院，现在能进去免费停车了，不少市民感觉很亲切，像这样的一桩桩为民开放的小事，增进了政府和群众的互信。

　　信任是两颗心相互“不设防”。市民被友好对待、被充分信任，就会回报以同样的善意和信任，对政府的决策也会多些认同与支持。对市民而言，机关单位提升开放度的努力肯定是多多益善，因此，期待更多机关事业单位拆除“围墙”，打开“心门”，不断和百姓走得更近！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳哪家驾校培训质量高？看看交警最...
  • 河南交通建设大蓝图多处“点题”洛阳
  • 洛阳市委召开专题会议
  • 嵩县老道沟村：发展乡村休闲游 助推乡...
  • 江凌与东莞市企业考察团举行工作会谈
  • 洛阳紧急派出核酸检测队伍支援商丘
  • 伊滨区玉泉新零售街区项目加快推进
  • 省级文明诚信称号！洛阳57家市场和商...
  • 未来几天，洛阳多阵雨或雷阵雨天气
  • 27日起，洛阳中心城区两条公交恢复原...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    电闪雷鸣

    全民阅读热

    练为战

    斜阳夕照天堂景
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605