拆掉的是“围墙” 打开的是“心门”（洛谭说事）

谁说机关大院墙高院深不好进？洛龙区拆除机关大楼围栏，南广场被划为免费停车区域，绿地、厕所、车位不再是“机关专属”，白天大家可以在这里便捷穿行、免费停车，晚上老年人可以乘凉遛娃，引来市民热议、点赞。

谁说机关大院墙高院深不好进？洛龙区拆除机关大楼围栏，南广场被划为免费停车区域，绿地、厕所、车位不再是“机关专属”，白天大家可以在这里便捷穿行、免费停车，晚上老年人可以乘凉遛娃，引来市民热议、点赞。

在很多人的印象中，机关大院通常门禁森严。在现实中，部分地方的机关单位层层设防，动辄将办事民众拒之门外，“门难进，脸难看，事难办”现象难以禁绝。久而久之，有形的“围墙”隔开政府与群众的心，在群众心中形成一道无形的“心墙”。不过，也有不少地方大门敞开，向市民开放。比如，像洛龙区这样拆围栏，昔日封闭管理的机关大院，变成开放式办公场所，缓解了停车、如厕等难题，相信这一开放的姿态，能打消很多人的“门难进”顾虑，也能拉近跟群众的心理距离。

“拆掉的是‘围墙’，打开的是‘心门’。”有网友一语点破这次机关大院拆围背后的实质。诚然，机关大院对市民开放，传递出一种友好姿态，既可以与群众共享公共空间、资源，还可以让市民近距离感受机关单位的工作状态，多些理解和认同，有利于增进政府与群众之间的互信，消除双方的隔膜。近期，从市党政机关内部停车位节假日对社会开放，到市政府南广场200个停车位对外限时免费，以前有些“神秘”的机关大院，现在能进去免费停车了，不少市民感觉很亲切，像这样的一桩桩为民开放的小事，增进了政府和群众的互信。

信任是两颗心相互“不设防”。市民被友好对待、被充分信任，就会回报以同样的善意和信任，对政府的决策也会多些认同与支持。对市民而言，机关单位提升开放度的努力肯定是多多益善，因此，期待更多机关事业单位拆除“围墙”，打开“心门”，不断和百姓走得更近！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）