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省政协调研组来洛 刘炯天带队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.27 08:24

　　26日，省政协副主席、郑州大学党委书记刘炯天带队来洛，就省政协2022年重点提案《关于加快建设中国一流企业的提案》进行督办调研。

　　调研组先后到麦斯克电子材料股份有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司、中航光电科技股份有限公司和黎明化工研究设计院有限公司实地调研，并组织召开重点提案办理协商座谈会。座谈会上，提案承办单位相关负责人、部分省政协委员等围绕加快建设中国一流企业进行深入交流。

　　刘炯天强调，创建一流企业是解决省内制造业大而不强、全而不优、多而不精等问题的重要途径。一流企业要生产一流产品，致力于产品独特竞争优势打造，树立质量为先、信誉至上的经营理念，强化高精尖产品制造能力，不断提升市场竞争力。一流企业要坚守一流理念，集中力量加快关键核心技术攻关，加快建立完善现代企业制度，持续加强企业文化建设，不断提升品牌影响力和市场美誉度，在创新体制机制中追求卓越，在形成竞争优势中实现发展。各级党委、政府要加强指导，出台建设一流企业的指导性意见，努力营造一流发展空间和氛围，维护好公平竞争的市场环境，为企业发展提供持续动力和坚实支撑，推动更多优秀企业在市场竞争中脱颖而出，为加快建设现代化河南贡献力量。

　　省政协副秘书长郭立魁、委员联络委员会副主任韩斌等一同来洛调研。市领导杨炳旭、陈淑欣等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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