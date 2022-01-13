牢牢扭住项目建设“牛鼻子”——七论下更大功夫抓产业发展

连日来，国内服装业巨头海澜集团落户洛阳的消息备受关注。短短4天，这个海澜集团总投资20亿元、于江苏总部外布局的首个服装供应链产业基地项目，即完成了选址落地，彼此对接之高效，不仅再次刷新洛阳招商引资的速度，也成为全市上下大抓项目的又一生动注脚。

洛阳再添龙头项目！

连日来，国内服装业巨头海澜集团落户洛阳的消息备受关注。短短4天，这个海澜集团总投资20亿元、于江苏总部外布局的首个服装供应链产业基地项目，即完成了选址落地，彼此对接之高效，不仅再次刷新洛阳招商引资的速度，也成为全市上下大抓项目的又一生动注脚。

从“撬动经济发展的总开关”，到“牵动全局工作的‘牛鼻子’”，项目之于一个地方的支撑与带动，从未像今天这般凸显。放眼河洛大地，以“项目为王”为导向，以“三个一批”活动为抓手，项目建设更是风生水起逐浪高。从一定角度看，无论是巩固传统产业基本盘，还是抢占风口产业新赛道，最终都要落到一个个具体项目上。今天的项目就是明天的产业，项目落地的速度就是产业发展的速度！

秉持这样的清醒认识，全市产业发展观摩推进会把“聚力抓项目”列为抓产业的一大重点，并作出加快推进项目落地、更有效地开展招商引资、更主动地服务好企业三项部署，指出这是“产业发展当中特别关键的工作”，有着很强的现实针对性——

项目落地有速度，产业发展有硬气。去年10月签约、11月办理土地手续、今年1月开工，位于偃师的优箔(洛阳)年产15万吨电池箔项目，从拿地到开工仅用40天。走进项目现场，看得见的，是座座厂房的拔地而起，更是产业的拔节生长。抓项目建设，最关键的就是抓落地。一天当作两天用，咬住节点、盯紧进度、敲钟问响，推动项目快落地、快建设、快投产、快见效，我们的产业发展才能在一个个项目托举中“硬气起来”。

招商引资有准度，产业发展有底气。三六零集团来了，深兰科技来了，宁德时代来了……一年间，一家家头部企业布局洛阳，犹如为我们注入了一剂剂“强心针”，提振了抓产业的信心和底气。“手中有粮，心中不慌”，在洛阳产业缺龙头、缺配套的当下，立足实际、锚定风口，更精准有效地开展招商引资尤为必要。唯有引进更多好项目、大项目、新项目，产业发展才能在“延链补链强链”中集群崛起、更有竞争的底气。

服务企业有温度，产业发展有朝气。宜阳帮助企业解决项目用地2900余亩，新安今年累计“退、减、免、缓”税费4.14亿元……付出真心实意，拿出真金白银，放眼今日洛阳，助企服务蔚然成风。企业与城市是紧密“命运共同体”，服务企业就是服务大局。疫情之下，企业经营困难重重，更需危急关头帮一把。帮助企业“青山常在”，让企业全身心扑在抓项目、谋发展上，洛阳产业发展才会基业长青。

夯实的是支撑，带来的是希望，赢得的是未来，擎起的是产业发展的新天地，把项目建设的“牛鼻子”牢牢抓在手上，当然“特别关键”！

具体到实际工作中，我们要在改革上用力，深化行政审批制度改革，纵深推进“承诺制+标准地”改革，全面推行重大产业项目“拿地即开工”，以超常规方式加快关键项目落地；在招商上用心，坚持大员上阵抓招商，用好产业链招商、基金招商等方式，以得当方法提升招商实效性；在服务上用情，深入开展“万人助万企”活动，千方百计助力企业走出困境、实现更好发展。

俗话说：种瓜得瓜，种豆得豆。扭住项目建设“牛鼻子”不放松，精准发力、持续用力，我们就能“种”下更多的项目，迎来产业迈向“大而强”的丰硕收获！（洛平）