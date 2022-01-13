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全国见义勇为模范群体中有咱洛阳小伙儿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.27 08:22

　　近日，第十四届全国见义勇为英雄模范表彰大会在京召开。会上，46名个人和6个群体受到表彰。其中，勇斗歹徒的洛阳小伙儿孔浩亮，与赵永顺一起荣获第十四届“全国见义勇为模范群体”称号。

　　孔浩亮是汝阳县城关镇人，今年32年，是北京汇贤府餐饮管理有限公司驻北京天坛医院项目经理。2019年12月6日16时30分左右，犯罪嫌疑人何建忠在北京市丰台区马家堡和大红门地区驾车冲撞行人致2死7伤。何建忠驾驶工程车被交警截停后，拒不下车，抗拒抓捕。

　　此时，孔浩亮和北京天坛医院总务与规划建设处职工赵永顺驾车路过此地，见此情况后，两人立即停车，上前协助民警对何建忠驾驶的工程车进行破窗，逼迫其下车。何建忠被逼下车后，孔浩亮、赵永顺等群众又协助民警制服何建忠。在搏斗中，赵永顺左耳受伤，经在北京天坛医院治疗后缝合6针，伤情鉴定结果为轻微伤。

　　在此次事件中，孔浩亮和赵永顺不顾个人安危，挺身而出，积极协助民警抓捕犯罪嫌疑人，对防止进一步发生次生危害，起到了重要作用，充分体现了临危不惧、见义勇为的高尚品质和崇高精神。

　　2020年3月，丰台区民政局依法确认二人见义勇为行为。（洛报融媒·洛阳网记者  申利超 通讯员 刘照璞）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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