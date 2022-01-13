徐衣显督导调研城市防汛工作

昨日下午，市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显深入积水点、住宅小区、河道堤坝、桥梁隧道、低洼地带、地下停车场等防汛重点部位，实地督导调研城市防汛工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，以对人民极端负责的精神把责任明确到人头、延伸到最基层、落实在第一线，筑牢人民群众幸福生活的安全之堤。

徐衣显在督导调研城市防汛工作时强调

树牢防汛金标准查险除患守底线

全力保障人民群众生命财产安全

昨日下午，市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显深入积水点、住宅小区、河道堤坝、桥梁隧道、低洼地带、地下停车场等防汛重点部位，实地督导调研城市防汛工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，以对人民极端负责的精神把责任明确到人头、延伸到最基层、落实在第一线，筑牢人民群众幸福生活的安全之堤。

“积水点怎么排除”“工地边坡怎么防护”“应急演练怎么做”，在洛龙区潘村安置小区建设现场，徐衣显向项目单位负责人详细了解防汛备汛情况，实地察看防汛物资储备、排水设施运转等情况，强调要坚持项目建设和防汛备汛两手抓两手硬，全面彻底查险除患，配齐防汛物资，强化应急演练，保证项目建设高质量、防汛备汛不松懈。

地下空间和积水点是城市防汛的重点部位、关键环节。徐衣显先后来到恒生光合城小区地下车库、古城路下穿关林火车站隧道、开拓桥下穿隧道，现场检查车辆通行、应急排水、物资配置等情况。他强调，要密切关注汛期雨情，做好监测预警预报，强化设施运行管理，对地下空间、下沉路段、低洼地带等重点部位，时刻提高警惕、全面排查风险、及时消除隐患，以万全准备确保万无一失。

在东干渠伊河口、伊河八里堂段，徐衣显实地察看河堤加固、岸坡防护等情况，仔细询问河流防汛情况，征求基层干部意见建议。他强调，宁可十防九空，不可失防万一。各级各相关部门要高度重视暴雨洪涝可能引发的次生灾害，预置好救援力量，调配好装备物资，落实全天候、无死角、不间断巡查防守，做到一旦有险情，第一时间发现、第一时间处置，确保河流不决堤、人员无伤亡。

徐衣显还到海澜集团服装供应链产业基地项目地块实地调研，要求洛龙区和相关部门当好“店小二”、做好“贴心人”，为项目建设提供优质高效的服务保障，以“洛阳标准”“洛阳效率”推动项目尽快落地投产达效。

张玉杰、魏险峰参加有关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)