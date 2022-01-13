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面对家长里短，老人有哪些“治家艺术”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.27 08:18
大家在一起聊“治家艺术”

　　●时间：7月26日

　　●地点：老城区道北路街道党群服务中心

　　●主持人：姚彬老城区道北路街道办事处纪委书记

　　●开场白：常言道，清官难断家务事。但有些智慧的老年人把一家人“调理”得和和美美。他们有的是家里的“班长”，做好主心骨；有的甘当“副手”，打好配合……今天，让我们听听他们的故事，感受幸福的同时学习他们的“治家艺术”。

　　嘉宾出场

　　张碧霞：老城区春都社区居民，75岁

　　“治家艺术”：要有包容开阔之心，接纳他人的不足

　　家庭矛盾普遍存在，每个家庭都有各自的矛盾。我的家庭虽然和睦，但也无法避免小矛盾，我深知奉献、包容的重要性。

　　在孩子们需要我的时候，我勇于承担责任。那年，在二儿子即将成家之时，老伴儿突然离世，家庭的重担一下子落在了我一人肩上。当时，为孩子买房子欠了债务，因为怕孩子们为此操心，我一人默默承担了所有：自己代课，用三年时间还完债务。

　　儿女有了孩子，我积极帮助他们，每天采买、帮忙带孩子、为儿女准备饭菜……有时，孩子们表情冷淡，我也会失落。但我换位思考后知道，孩子们工作有压力，在外不便表露，因为我们是最亲近的人，所以才表露出坏情绪，此时我更应该“温暖”他们。

　　当孙辈慢慢长大，我就“撤出”了他们的生活，开始了我的新生活。我深知，心情好身体就好，就是不给孩子添麻烦。参加合唱团、舞蹈团、模特队，学习钢琴……我不仅乐在其中，还使我的眼界更广，心胸更开阔，人就更豁达。

　　在孩子们需要我的时候，挺身而出；在孩子们有了自己生活时，我寻找“自我”……人常说，父母是孩子最好的榜样，我相信耳濡目染的力量。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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