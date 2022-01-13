防汛应急知识：不慎落水如何自救和施救？

如果不会游泳，尽可能保持冷静，让身体浮在水面上，等待他人施救，尽量寻找可以借力的物品。

如何自救？

如果不会游泳，尽可能保持冷静，让身体浮在水面上，等待他人施救，尽量寻找可以借力的物品。在换气时，呼气要浅，吸气要深。当有人来救援时，一定要听救援者的指挥，不要猛拽救援人员。

对于不会游泳的人来说，最好的溺水自救是预防，应尽量避开危险区域。

如何施救？

在保证自身安全的前提下，如何正确施救溺水人员？

当遇到有人溺水时，如果溺水者离岸边较近，施救人员可寻找竹竿、树枝等物品，递给溺水者，将其拖上岸。如果溺水者离岸边较远，施救人员可将多件衣服打结，绑成绳子，抛给溺水者。另外，还可用废弃的塑料水瓶，制成简易的救生浮具，扔给溺水者。在一般情况下，五六个矿泉水瓶就可以提供浮起一个成年人的浮力。

在使用竹竿、衣服等延长物救援时，施救人员务必降低重心，趴在地面上，将溺水者拉上岸；切记不要手拉手施救，可能会因为某个人力量较弱，被溺水者拉入水中。

此外，溺水施救专业要求较高，如果看到有人溺水，不管自己是否会游泳，都不建议贸然下水施救，可以迅速拨打110或120急救电话，并呼喊更多人前来帮助。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理)