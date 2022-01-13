偏瘫老人遇不便 洛阳民警暖心帮助获称赞

25日，一位偏瘫独居老人到银行取钱途中，因行动不便，热心市民误以为其迷了路，遂报警求助。

25日，一位偏瘫独居老人到银行取钱途中，因行动不便，热心市民误以为其迷了路，遂报警求助。民警帮助老人顺利取了钱，并将老人送回家。

当日9时许，涧西公安分局巡特警大队民警杨红斌和同事接到报警称，在涧西区广州市场步行街某奶茶店门口，有一位老人迷了路。他与同事到场得知，老人姓余，独居，当日早上，老人从位于山东路的家中拄着拐杖出来，到广州市场步行街附近的银行取钱，到达银行营业网点时，恰好遇到银行临时停电。于是，老人又颤颤巍巍地穿过广州市场步行街，准备到附近的景华路一银行网点取钱。他行至一家奶茶店门口时实在走不动了，就坐在门口歇脚，店员误认为其迷了路，拨打110报警。

杨红斌了解完情况，使用警车将老人带到附近的银行网点。帮助老人取完钱后，他又护送老人平安回家。临别时，杨红斌还留下自己的手机号，告诉老人如需帮助，可以与他联系，老人紧紧握着他的手表示感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群)