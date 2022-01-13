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赶在暴雨前，近3万斤西瓜被爱心企业出手“包圆儿”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.26 21:52

　　“看着下不停的雨，再看看地里的西瓜，心慌呀！”昨日，在汝阳县陶营镇茂腾有限公司，该公司负责人杜玉峰回忆起前几日西瓜待销在地里的情况，仍旧心里发慌。他说，7月以来天气一直“喜怒不定”，不是大风就是雨。夏日的暑热被驱散了不少，可地里的西瓜却遭了殃。

　　杜玉峰说，目前公司共有2000余亩果田，其中最主要的作物就是西瓜，西瓜一旦被雨水泡过，便成了“泡水瓜”，影响其味道口感。同时，附近不少因疫情在家的农民都在瓜田工作，西瓜一旦被毁，将直接影响农民收益。看着田间待销的近3万斤西瓜，杜玉峰想到了一直以来都心系助农公益的“购时惠”电商平台，希望通过该平台，抢在大雨前将西瓜销售出去。

　　“购时惠”电商平台相关负责人说，听到这个消息后，工作人员迅速联系爱心企业，纷纷表示愿意伸出援手。特别是中国建设银行洛阳分行，随即表示愿意收购3万斤西瓜。

　　“三方一拍即合，当即决定开始摘瓜！”杜玉峰说，西瓜销路有了，可“天公”依然不作美。雨一直断断续续地下，瓜田上的乌云飘了又走、走了又回。20日，他们将首批3000斤西瓜采摘完毕后，大家都十分疲惫。可天气预报显示，暴雨马上要来，还可能伴随有冰雹，冰雹对田间的西瓜可谓是“灭顶之灾”。为此，瓜农们顾不上雨后的瓜田泥泞不堪，争分夺秒抢摘西瓜。至25日早上，西瓜终于全部从瓜田中摘了出来。与此同时，“购时惠”电商平台利用自身配送资源优势，赶在25日下午暴雨前，将西瓜送到了客户手中。

　　“我们吃到了美味的西瓜，瓜农们保住了收益，一举多得，多方受益！”中国建设银行洛阳分行相关负责人表示，西瓜的清甜浸润了公益的心田，吃到西瓜的同时还能帮助到他人，他感到很有意义，该行今后将在助农公益事业上贡献更多力量。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 周小双 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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