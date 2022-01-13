洛阳紧急派出核酸检测队伍支援商丘

7月26日早，由洛阳市7家医院抽调专业骨干检验人员组成的洛阳核酸检测队紧急集结，当天前往商丘民权支援当地核酸检测工作。 7月26日早，由洛阳市7家医院抽调专业骨干检验人员组成的洛阳核酸检测队紧急集结，当天前往商丘民权支援当地核酸检测工作。 25日，商丘市民权县发现2例阳性感染者，因地处鲁豫交界处，又紧邻此前曾出现疫情的开封市兰考县，该县疫情防控形势严峻，在紧急新增划定4个中高风险区的同时，全县实行7天静态管理。 25日晚间，接到省一级指令后，洛阳市迅速集结洛阳市中心医院、东方人民医院、市妇幼保健院、河科大二附院、市第一人民医院、市第三人民医院、市中医院等7家医院的24名专业骨干检验人员，随行派出核酸检测车，紧急支援商丘民权核酸检测工作。 “我们会做好个人防护，完成此次支援检测工作，尽最大努力协助商丘当地早日阻断疫情传播。”洛阳支援商丘核酸检测队领队、洛阳市中心医院检验科主管技师王铮华说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅/文 记者 张怡熙/图）