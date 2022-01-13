中电银河湾“未来别墅”走俏 低密科技社区揽城芯绿意

“暖风”起，墅居“兴”。今年以来，受利好政策影响，房地产市场历经从下行加剧到筑底趋稳的过程，消费者对居住环境的要求逐步提升，楼市改善性需求再次立于风口。

“暖风”起，墅居“兴”。今年以来，受利好政策影响，房地产市场历经从下行加剧到筑底趋稳的过程，消费者对居住环境的要求逐步提升，楼市改善性需求再次立于风口。

作为洛阳房地产市场具有代表性的低密改善项目，中电银河湾“未来别墅”以低容积率、科技创新、醇熟配套等优势获得市场认可，成为更具吸引力、竞争力及价值潜力的品质之选。

低层低密，品质别墅舒心安居

相对于刚需性住宅，改善性住宅往往具有空间利用率更高、社区环境质量更优、配套设施更完善等特点。据中电银河湾营销负责人王俊介绍，中电银河湾项目整体容积率仅1.11，拥有洛阳市区较少见的纯低密社区，致力于为业主打造高绿化、高舒适的居住环境。

作为中电银河湾2期项目，“未来别墅”尊踞楼盘西北地块，一梯两户，建筑面积约163-211㎡。“‘未来别墅’具有低层+低密双重优势，楼间距更大、日照时间更长，业主可以享受更广阔的景观视野。”王俊说，“除了一楼复式，每家每户还拥有我们赠送的星空露台，业主可以在露台种树、养花、品下午茶等，尽享院落式生活体验。”

科技创新，一键开启便捷生活

高品质宜居生活，离不开与时代同行的科技创新。中电银河湾“未来别墅”的科技创新主要体现在打造与升级水源热泵系统、家庭杀菌洁净新风系统、家庭电站等，在助力提升业主生活“健康指数”的同时，为业主提供全方位的生活便利。

据悉，水源热泵系统制冷供暖相对于空调更加温润、舒适，甚至“无吹风感”；家庭杀菌洁净新风系统能将室内含有细菌、甲醛等物质的有害气体排除，业主还可以通过手机智能监测空气质量，拥有“看得见的健康生活”；家庭电站即“双路供电”——市政供电+光伏发电，便捷、环保而节约。

王俊表示，科技创新不仅能够改善业主生活，也彰显着“未来别墅”的前瞻性与核心竞争力，可以说，“未来别墅”是城市创新发展的“见证者”。

醇熟配套，多园环绕四季观景

中电银河湾“未来别墅”立于伊滨区“未来轴线”旁中央景观轴起始点的核心地段，坐拥“新生态城市生活圈”——社区绿化率高，水景空间、竹林夹道相映成趣，伊水湿地游园等“城市绿肺”举步可达。“社区重点打造五重立体景观，实现‘三季有花、四季有景’，业主可以享受‘出入有园、园中有园’的意境生活。”王俊说。

此外，项目内部配套特色商业街，周边有伊滨区第二实验小学、洛阳市双语实验学校(伊滨校区)、洛阳市中医院(伊滨院区)等教育医疗资源，满足业主的生活需求。

特别值得一提的是，中电银河湾正在开展“贴近爱车，为生活加油”贴车贴送油卡活动，参与活动的车主张贴中电银河湾定制车贴1个月，即可凭车身完好的车贴，到中电银河湾营销中心领取100元中国石化加油卡一张，贴满2个月可再领取一张。(限量200台，先到先得)(谢钰旸)⑧