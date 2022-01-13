强降水造成市区部分路段积水，原因有这些

25日夜到26日凌晨，洛阳市区出现短时强降水天气过程，此前改造的一批积水点改造效果凸显，也有部分路段出现较严重的积水，全市城管部门采取措施积极应对。

25日夜到26日凌晨，洛阳市区出现短时强降水天气过程，此前改造的一批积水点改造效果凸显，也有部分路段出现较严重的积水，全市城管部门采取措施积极应对。

洛阳市气象局监测数据显示，25日12时到26日7时，洛阳市出现分布极不均匀的雷阵雨天气，全市平均降雨量为21.2毫米，其中主城区为36.2毫米。这次降水天气过程，虽然市区的降水量未达到暴雨级别，但伴有雷电和短时强降水，造成市区部分路段出现较严重的积水。

洛阳市政集团有关负责人介绍，在25日晚的集中降水时段，洛龙区龙门大道与滨河南路交叉口、文仲大道与滨河南路交叉口等路段出现较明显积水；古城快速路东干渠水位因超出泵站警戒线，导致下穿焦枝铁路涵洞出现深度超过30厘米的积水，市政部门及时采取临时封闭交通、提醒车辆绕行等措施。

涧西区的西苑路与天津路交叉口、周山路与中州路交叉口、天津路与联盟路交叉口、九都路与浅井南路交叉口、滨河北路与芳泽路交叉口等路段也出现较深积水。其中，既有地势低导致周边高处积水汇聚，排水不及的原因，也有雨污水管网管径小或排水设施不完善等原因。