28日，洛阳将举办退役军人暨随军家属“八一”专场招聘会

又一场线下招聘会要来了，想找工作的朋友千万别错过！

又一场线下招聘会要来了，想找工作的朋友千万别错过！ 又一场线下招聘会要来了，想找工作的朋友千万别错过！ 26日，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，28日上午，洛阳将举办今年首场退役军人暨随军家属“八一”专场招聘会。 本次招聘会由洛阳市退役军人事务局、洛阳市人力资源和社会保障局主办，洛阳市人力资源和公共就业服务中心、洛阳市退役军人服务中心承办，主题为“退役不褪色奋进新征程”。 招聘会采取“线下+线上”形式进行。目前，线下招聘会已经吸引到正大集团、中信重工、阿特斯光伏、河南通达电缆等优秀企业报名。会场还设有咨询台，对退役军人优抚政策、双拥政策，以及创业贷款、创业培训和创业园区等优惠政策进行解读。主办方还将举办“直播带岗”活动，邀请部分优秀用人单位和求职者做客网络直播间进行线上推介。 与以往招聘会不同的是，本次招聘会以迎“八一”为契机，重点服务退役军人和随军家属，为他们提供就业创业和交流互助平台。 ●举办时间 7月28日9：00至12：00 ●举办地点 洛阳市人力资源市场(洛阳市会展中心二楼招聘大厅) ●防疫措施 所有参加招聘会人员须持48小时内核酸检测阴性证明，出示身份证或社保卡，扫码测温入场并全程佩戴口罩。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 叶红)