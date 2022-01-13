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伊滨区玉泉新零售街区项目加快推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.26 18:17

　　7月26日，在伊滨区玉泉新零售街区项目施工现场，工人们正加紧施工。

　　该项目位于伊滨区洛阳师范学院西门对面，总建筑面积约8.8万平方米，涵盖众创空间、电子商务、大型商超、娱乐消费、人才公寓等板块，是伊滨区依托洛阳师范学院等7所大中专院校7万余名学生资源优势，打造的全新业态、全景体验型“文旅商居创”青年时尚消费街区。目前，该项目已进入装饰装修阶段。项目建成后，将极大方便周边师生、居民娱乐消费。 (洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 倪睿摄)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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