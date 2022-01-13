伊滨区玉泉新零售街区项目加快推进

7月26日，在伊滨区玉泉新零售街区项目施工现场，工人们正加紧施工。 7月26日，在伊滨区玉泉新零售街区项目施工现场，工人们正加紧施工。 该项目位于伊滨区洛阳师范学院西门对面，总建筑面积约8.8万平方米，涵盖众创空间、电子商务、大型商超、娱乐消费、人才公寓等板块，是伊滨区依托洛阳师范学院等7所大中专院校7万余名学生资源优势，打造的全新业态、全景体验型“文旅商居创”青年时尚消费街区。目前，该项目已进入装饰装修阶段。项目建成后，将极大方便周边师生、居民娱乐消费。 (洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 倪睿摄)