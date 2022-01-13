今年谁是洛阳乡村“最美家乡人”？请您来推荐

即日起，洛阳日报社联合洛阳市文明办、洛阳市农业农村局，以及由阿里巴巴公益旗下“天天正能量”平台、阿里巴巴乡村振兴基金和全国60多家主流媒体，共同发起2022届“最美家乡人”评选活动。

家乡的山美、水美，最美的还是家乡的人。即日起，洛阳日报社联合洛阳市文明办、洛阳市农业农村局，以及由阿里巴巴公益旗下“天天正能量”平台、阿里巴巴乡村振兴基金和全国60多家主流媒体，共同发起2022届“最美家乡人”评选活动。

携手走过6年，挖掘一批“最美家乡人”

“最美家乡人”评选活动是“天天正能量”平台上持续时间最长、奖励人数最多、传播覆盖区域最广的品牌公益项目，已累计获奖案例达2000多组，其中很多已成了温暖一方的精神名片，成为很多人心中美丽乡愁的一部分。

今年是洛阳日报社旗下《洛阳晚报》和天天正能量之约的第六个年头。作为阿里公益天天正能量在河南的重点合作媒体，《洛阳晚报》自2017年加入“最美家乡人”评选活动以来，已挖掘奖励了50组“最美家乡人”，其中轮椅上的“长腿叔叔”王建国、泡水中抢修两个多小时的供水维修工丁帅铭经报道推荐，分别获得了2019和2020年度“十佳最美家乡人”称号。

与过去不同的是，今年“最美家乡人”的评选范围，从往年的30多个地市，扩充到全国200多个县市，而且以“乡村振兴”为主题，通过深入挖掘乡村“最美家乡人”的故事，将他们的事迹推向全国，为乡村振兴提供更多优秀范本和成功经验。