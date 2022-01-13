偃师区大口镇种植小杂粮 走出特色致富路

25日，在洛阳市偃师区大口镇铁村，道路两旁的农田里一片绿意。刚浸润过雨水的谷苗上还挂着晶莹雨珠，长势十分喜人。

25日，在洛阳市偃师区大口镇铁村，道路两旁的农田里一片绿意。刚浸润过雨水的谷苗上还挂着晶莹雨珠，长势十分喜人。

“这谷子长得又快又好，今年肯定是个丰收年。”天刚放晴，村民黄跃甫来到地边，看着自家的谷子喜不自胜。今年6月，黄跃甫和另一名村民杨俊武合作，在村内流转土地300亩，种上了谷子。“一年两季，我们专门种植小杂粮。”黄跃甫说。

为啥种起了小杂粮？黄跃甫指着偃师区供销社为农服务中心说道：“有专业人士指导，种植小杂粮省心又省力，致富再也不是喊口号。”

去年，偃师区供销社为农服务中心成立，为周边乡镇提供农资采购、机械化耕种、统防统治等服务。大口镇20多个村庄的种植户找到了主心骨。“我家地有点旱，种小杂粮合适吗？”“我家地里草多，该打啥药？”……面对村民们一连串的发问，偃师区供销社为农服务中心主任温朋飞一一解答。