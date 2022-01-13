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昨夜降雨量多大？洛阳市气象局发布气象信息快报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.26 11:30

　　昨天夜里，洛阳市出现雷暴大风、暴雨天气。降雨量如何？今天7时，洛阳市气象局发布了气象信息快报。

　　除孟津、偃师、栾川外，其他县区均出现局地暴雨

　　昨天下午到夜里，洛阳市出现分布极不均匀的雷阵雨天气，除孟津、偃师、栾川外，其他县区均出现局地暴雨。

　　25日12时至26日7时，洛阳全市平均降雨量(毫米)为21.2，国家观测站降雨量(毫米)为：嵩县71.8、汝阳61、新安54.8、主城区36.2、伊川16.8、宜阳15、孟津7.9、偃师7、洛宁5.4。同时段乡镇站雨量最大(毫米)为：洛宁县中河82.2、嵩县城关81.9、伊川县半坡81.1，50毫米以上有37个站，25毫米以上有57个站，10毫米以上有59个站。最大小时降水量出现在洛宁县中河56.8毫米(25日16-17时)。洛宁河底、东宋、小界及嵩县城关局地出现冰雹。

　　昨天下午到夜里除栾川外，洛阳市其他县区局地出现8级以上(≥17.2m/s)雷暴大风，极大风速最大为嵩县国家气象站29.9m/s(11级)。

　　今天下午到夜里有分散性阵雨、雷阵雨并伴有短时强对流天气

　　26日(周二)，多云间晴天，下午到夜里有分散性阵雨、雷阵雨并伴有短时强对流天气，气温23℃～31℃。

　　27日(周三)，多云到阴天，有阵雨、雷阵雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温23℃～29℃。

　　28日(周四)，阵雨转多云，气温22℃～32℃。

　　预警和应急联动情况

　　针对此次过程，洛阳市气象局于24日11时发布重要天气报告，25日15时00分启动洛阳市气象局重大气象灾害(强对流)Ⅳ级应急响应，洛气防指印发《关于做好强对流天气防范工作的通知》。25日21时市防汛办组织会商调度，市政府印发《关于做好本轮强对流天气防范工作的紧急通知》。

　　过程期间，洛阳市县两级气象台站及时发布了雷暴大风、冰雹、暴雨预警信号，共计31条。相关县区根据暴雨预警信号启动了防汛应急响应。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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