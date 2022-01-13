洛阳上半年12315消费维权分析报告出炉

26日，洛阳市市场监管局发布上半年12315消费维权分析报告。1月至6月，该局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报131763起。具体情况是：受理咨询93893起；受理投诉28818起，共为消费者挽回经济损失1228.47万元；受理举报9052起，案值640余万元。

26日，洛阳市市场监管局发布上半年12315消费维权分析报告。1月至6月，该局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报131763起。具体情况是：受理咨询93893起；受理投诉28818起，共为消费者挽回经济损失1228.47万元；受理举报9052起，案值640余万元。

共促消费公平，共建诚信洛阳。洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，市场监管部门将进一步加强事前、事中、事后监管，严厉打击价格违法、假冒伪劣、危害食品安全、无照经营、侵犯消费者权益、虚假广告宣传、商标侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。

洛报融媒记者留意到，刚刚发布的消费维权分析报告对受理的投诉情况和投诉热点进行了具体分析。

在投诉热点方面，受理商品消费类投诉16651件，占投诉总量的58%。一般食品的质量及价格、药品质量问题、交通工具的质量及售后纠纷位居商品消费类投诉前三位，主要集中在商家销售的商品质量问题及价格不合理、过期食品问题、食品价格过高、汽车商家不按约定提车等合同方面问题以及4S店售后纠纷、服装鞋帽的质量问题等方面。

其中，涉及一般食品的质量问题4151起，占本类投诉量的24.9%；涉及药品质量问题1966起，占本类投诉量的11.8%；涉及交通工具质量问题1540起，占本类投诉量的9.2%；涉及服装、鞋帽质量三包问题1378起，占本类投诉量的8.3%；涉及家居用品的售后三包问题1327起，占本类投诉量的7.9%；涉及烟、酒饮料质量问题850起，占本类投诉量的5.1%；涉及家用电器质量三包问题658起，占本类投诉量的3.9%；涉及通讯产品质量三包问题574起，占本类投诉量的3.4%；涉及首饰质量问题488起，占本类投诉量的2.9%；涉及其他商品消费类投诉3719起，占本类投诉量的22.3%。

服务消费类投诉12167件，占投诉总量的42%。商品销售服务、餐饮和住宿服务、电信服务位居服务消费类投诉前三位，问题主要是美容美发洗浴行业办卡后商家关门跑路及服务态度方面问题、餐饮住宿行业中餐饮店、宾馆工作人员服务态度差及宣传与实际不符问题，家用电器售后维修服务不到位、宽带网络售后服务差等问题。

其中涉及普通商品销售服务问题4790起，占本类投诉量的39.4%；涉及餐饮店和宾馆服务问题2133起，占本类投诉量的17.5%；涉及电信服务问题1230起，占本类投诉量的10.1%；涉及美容美发洗浴服务问题756起,占本类投诉量的6.2%；涉及专业技术服务问题594起，占本类投诉量的4.9%；涉及文化、娱乐、体育服务问题441起，占本类投诉量的3.6%；涉及停车服务问题311起，占本类投诉量的2.6%；涉及制作、保养和修理服务问题305起，占本类投诉量的2.6%；涉及互联网服务问题248起，占本类投诉量的2.5%；涉及教育、培训服务问题246起，占本类投诉量的2.02%；涉及其他服务消费类投诉1113起，占本类投诉量的9.1%。

与此同时，消费维权分析报告还对受理的举报情况进行了发布。今年上半年，洛阳市市场监管局12315执法网络共受理群众举报9052件，案值640余万元。

从举报违法主体来看，个体工商户和有限责任公司成为群众举报主要对象。从其违法性质来看，广告违法行为(虚假宣传)、食品问题、侵害消费者权益行为等举报数量最多，分别占59.26%、10.64%、7.47%。从受理情况来看，广告违法行为的举报居举报类问题首位。

洛阳市市场监管局12315指挥中心坚持24小时在线值守，始终把维护消费者合法权益放在首位，今年上半年，洛阳12315效能评估评价考核位居全省第一。该负责人表示，全市市场监管系统将继续做好市场监管和消费维权工作，积极应对、及时妥善化解消费纠纷，强化责任担当、狠抓工作落实，全身心投入到消费维权重点工作中，为服务洛阳城市经济社会高质量发展做出积极贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 李二帅)