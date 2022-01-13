含嘉仓遗址、回洛仓遗址票务系统正在调试 游客可扫码入馆参观

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：隋唐大运河文化博物馆公众号票务预约系统含有含嘉仓遗址、回洛仓遗址，这两个遗址现在是开放状态吗？票务预约系统何时开通？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：隋唐大运河文化博物馆公众号票务预约系统含有含嘉仓遗址、回洛仓遗址，这两个遗址现在是开放状态吗？票务预约系统何时开通？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：隋唐大运河文化博物馆公众号票务预约系统含有含嘉仓遗址、回洛仓遗址，这两个遗址现在是开放状态吗？票务预约系统何时开通？
隋唐大运河文化博物馆回复：含嘉仓遗址、回洛仓遗址除每周一闭馆，周二至周日都正常开放。因公众号上的票务系统还在调试中，游客可凭借身份证，在遵守疫情防控规定下扫场所码、测体温后直接入馆参观。
>>>点击查看原贴⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605