洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

含嘉仓遗址、回洛仓遗址票务系统正在调试 游客可扫码入馆参观
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.26 10:33

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：隋唐大运河文化博物馆公众号票务预约系统含有含嘉仓遗址、回洛仓遗址，这两个遗址现在是开放状态吗？票务预约系统何时开通？

　　隋唐大运河文化博物馆回复：含嘉仓遗址、回洛仓遗址除每周一闭馆，周二至周日都正常开放。因公众号上的票务系统还在调试中，游客可凭借身份证，在遵守疫情防控规定下扫场所码、测体温后直接入馆参观。

　　>>>点击查看原贴
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳发出通知要求积极应对本轮强降雨
  • 事关职工医保门诊共济！洛阳市医保局...
  • 新伊高速上跨连霍高速钢箱梁顺利合龙
  • 洛阳市气象台发布雷暴大风黄色预警
  • 新安县北冶镇：“石头村”里养大虾 水...
  • 汝阳县柏树乡：小红薯成就大产业
  • 洛阳市为返乡大学生提供1700余个暑期...
  • 刚刚，洛阳市气象台发布冰雹橙色预警信号
  • 徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议
  • 徐衣显主持召开市政府第117次常务会议
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    夕阳

    雨的画意

    瀛洲晚霞

    宜阳灵山莲花公园
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605