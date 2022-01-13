含嘉仓遗址、回洛仓遗址票务系统正在调试 游客可扫码入馆参观

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：隋唐大运河文化博物馆公众号票务预约系统含有含嘉仓遗址、回洛仓遗址，这两个遗址现在是开放状态吗？票务预约系统何时开通？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：隋唐大运河文化博物馆公众号票务预约系统含有含嘉仓遗址、回洛仓遗址，这两个遗址现在是开放状态吗？票务预约系统何时开通？

隋唐大运河文化博物馆回复：含嘉仓遗址、回洛仓遗址除每周一闭馆，周二至周日都正常开放。因公众号上的票务系统还在调试中，游客可凭借身份证，在遵守疫情防控规定下扫场所码、测体温后直接入馆参观。

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