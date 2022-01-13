RCEP推动洛阳超亿元出口货物享惠

25日，记者从洛阳海关获悉，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效半年来，洛阳海关共为辖区企业签发RCEP原产地证书317份，货值约1.63亿元，可为企业减免进口方关税约150万元。

25日，记者从洛阳海关获悉，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效半年来，洛阳海关共为辖区企业签发RCEP原产地证书317份，货值约1.63亿元，可为企业减免进口方关税约150万元。

今年1月1日起生效实施的RCEP，是全球规模最大的自由贸易协定。其逐步释放的多项政策红利，为洛阳促进外贸保稳提质不断注入新动能。

“RCEP生效后实现的关税减让，特别是中日两国之间首次互降关税，使得我市多项传统优势出口产品迎来重大利好，产品出口竞争力大大提升。”洛阳海关相关负责人表示。RCEP为洛阳铝加工、耐磨材料生产、耐火材料生产等行业发展带来了发展红利，在一定程度上缓解了这些产业由于国际市场竞争激烈，长期存在的利润单薄、产品议价能力较低的问题。

据统计，上半年RCEP协定项下洛阳出口目的国主要为日本、澳大利亚，主要享惠出口产品包括铝箔、棕刚玉、陶粒砂等。

近日，一张由企业自助打印的RCEP原产地证书从洛阳红峰磨料有限公司寄出，凭借此证书，海外客户可享受到0.9个百分点的关税税率优惠。该企业负责人刘女士介绍：“RCEP生效为企业带来了‘真金白银’的实惠，公司出口规模较去年同期增长50%，预计今年全年可节省约10万元进口国关税。”

优惠原产地证书常常被称为开拓国际市场的“金钥匙”，为帮助辖区企业抢抓RCEP机遇，洛阳海关大力开展政策推广，联合地方商务局、贸促会开展线上线下联合宣讲，对企业开展培训，编印《RCEP百问百答》分发相关企业。同时，该单位还充分发挥关企联络员作用，搭建“企业直通车服务平台”，帮助企业“问题清零”，推进原产地管理系统“智能审核+自助打印”，实现证书“即报即签”。目前，洛阳原产地证书自助打印率已超过87%。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 贾路曼）