洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

RCEP推动洛阳超亿元出口货物享惠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.26 10:37

　　25日，记者从洛阳海关获悉，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效半年来，洛阳海关共为辖区企业签发RCEP原产地证书317份，货值约1.63亿元，可为企业减免进口方关税约150万元。

　　今年1月1日起生效实施的RCEP，是全球规模最大的自由贸易协定。其逐步释放的多项政策红利，为洛阳促进外贸保稳提质不断注入新动能。

　　“RCEP生效后实现的关税减让，特别是中日两国之间首次互降关税，使得我市多项传统优势出口产品迎来重大利好，产品出口竞争力大大提升。”洛阳海关相关负责人表示。RCEP为洛阳铝加工、耐磨材料生产、耐火材料生产等行业发展带来了发展红利，在一定程度上缓解了这些产业由于国际市场竞争激烈，长期存在的利润单薄、产品议价能力较低的问题。

　　据统计，上半年RCEP协定项下洛阳出口目的国主要为日本、澳大利亚，主要享惠出口产品包括铝箔、棕刚玉、陶粒砂等。

　　近日，一张由企业自助打印的RCEP原产地证书从洛阳红峰磨料有限公司寄出，凭借此证书，海外客户可享受到0.9个百分点的关税税率优惠。该企业负责人刘女士介绍：“RCEP生效为企业带来了‘真金白银’的实惠，公司出口规模较去年同期增长50%，预计今年全年可节省约10万元进口国关税。”

　　优惠原产地证书常常被称为开拓国际市场的“金钥匙”，为帮助辖区企业抢抓RCEP机遇，洛阳海关大力开展政策推广，联合地方商务局、贸促会开展线上线下联合宣讲，对企业开展培训，编印《RCEP百问百答》分发相关企业。同时，该单位还充分发挥关企联络员作用，搭建“企业直通车服务平台”，帮助企业“问题清零”，推进原产地管理系统“智能审核+自助打印”，实现证书“即报即签”。目前，洛阳原产地证书自助打印率已超过87%。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 贾路曼）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳发出通知要求积极应对本轮强降雨
  • 事关职工医保门诊共济！洛阳市医保局...
  • 新伊高速上跨连霍高速钢箱梁顺利合龙
  • 洛阳市气象台发布雷暴大风黄色预警
  • 新安县北冶镇：“石头村”里养大虾 水...
  • 汝阳县柏树乡：小红薯成就大产业
  • 洛阳市为返乡大学生提供1700余个暑期...
  • 刚刚，洛阳市气象台发布冰雹橙色预警信号
  • 徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议
  • 徐衣显主持召开市政府第117次常务会议
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    夕阳

    雨的画意

    瀛洲晚霞

    宜阳灵山莲花公园
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605