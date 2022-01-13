山区寒门少年酷爱绘画 志愿者8年帮扶助其圆梦兰州大学

25日，在新安县石井镇南腰村，婆娑树影掩映着一座小平房，冰冰和奶奶祖孙二人居住在此。两只鹅、几只鸡是两人最值钱的“家当”。

25日，在新安县石井镇南腰村，婆娑树影掩映着一座小平房，冰冰和奶奶祖孙二人居住在此。两只鹅、几只鸡是两人最值钱的“家当”。

冰冰的绘画作品

前不久，冰冰被兰州大学视觉传达设计专业录取，成为一名准大学生。大山里走出的勤奋学子，寒门中自立自强的坚毅少年，实现了自己的大学梦，了却奶奶一桩心愿。

“冰冰从小就懂事，四五岁就会帮我干活。”说起冰冰的成长经历，奶奶语气里难掩心疼。幼年时，冰冰父亲外出后音信全无，母亲也离家远走，留下冰冰和奶奶相依为命。家中没有劳动力，年迈的奶奶和冰冰举步维艰。

为了供冰冰上学，奶奶开始在大街小巷捡废品。放学后的冰冰跟在奶奶身后，帮着奶奶捡瓶子和纸盒，一老一少就这样过了七年。

谈及童年的经历，冰冰的脸上一直带着温和笑容：“生活也对我有所馈赠。”

冰冰的绘画作品

童年时期的冰冰就展示出过人的绘画天赋。跟着奶奶捡废品时，他会默默记下路边停放车辆的造型，等到晚上回家，再凭借印象画在废纸上。看到喜欢的玩具，冰冰也不会哭闹着跟奶奶要，而是拿起笔，将其还原在纸上。久而久之，冰冰画得越来越好，还成为学校美术老师的“小助手”，辅助老师为同学们上课。

2015年，冰冰的事情被洛阳彩虹留守儿童助学中心获知，志愿者组成帮扶小队，来到冰冰家中：石头垒的房屋，水电未通，正处于成长期的冰冰跟普通孩子相比，显得十分瘦弱，又有些羞怯。

在志愿者们的帮助下，冰冰家里通了电，学费和生活费也有了着落。得知冰冰喜欢绘画，志愿者们为冰冰购买了专业的画纸和画笔，帮助冰冰免费进入画室接受专业指导。逢年过节，志愿者们还会将冰冰接到自己家中一起过节。“我很感谢叔叔阿姨们，是他们带我走上了美术这条路，让我找到了自己的梦想。”冰冰说。

冰冰的绘画作品

今年高考，冰冰以文化课、美术艺考总分680余分的好成绩被兰州大学录取，其中，冰冰的艺考成绩在全省排名前十。

在得知冰冰被录取的好消息后，洛阳彩虹留守儿童助学中心的志愿者们共同商议，决定承担冰冰四年的学费，帮助冰冰顺利完成学业。

面对大家的帮助，冰冰说道：“我这一路走来感受到了太多温暖，我会加倍努力，将来报答叔叔阿姨们，再把大家给我的关注和爱意传递给更多的人。”（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 周文娜 通讯员 田纪伟）