防汛应急知识：如何防范极端天气？

汛期来临，易出现雷雨、大风、冰雹等极端天气。如何有效防范？ 汛期来临，易出现雷雨、大风、冰雹等极端天气。如何有效防范？ 雷雨 注意及时通过广播、电视、手机等渠道关注天气预报，掌握雷雨最新消息。切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙，更应远离电线等带电设备或其他类似金属装置。 不要停留在高楼平台上，在户外空旷处不宜进入孤立的棚屋、岗亭等。切忌攀爬电杆、铁塔等柱体，远离倾斜的电杆和断头下垂电线等，防止触电。 如果找不到合适的避雷场所，应尽量蹲下并低头，双脚并拢、双手抱膝，千万不要用手撑地，避免因雷击所产生的“跨步电压”对人体造成伤害。 大风 大风是指风力8级或以上的风。发生大风时，尽量不要外出，检查和妥善安置易受大风影响的室外物品。必须外出时，应尽量远离大树、广告牌、高压线、棚架和临时搭建的建筑工棚、围墙等。 居住在临时搭建房屋内的人员应及时对房屋进行检查和加固，在房间内要关好门窗，远离窗户，避免强风携带沙石击破玻璃伤人，如存在安全隐患，要及时撤离到安全地点。 如果正在公路、天桥上开车，应减速慢行，在条件允许的情况下，应就近将车辆驶入地下停车场或隐蔽处。 冰雹 应将自己置身于安全地带，尽量不要外出。在室内应尽快关好门窗，远离窗户。 在户外突然遇到冰雹时，一定要保持镇静，顺风走，迅速寻找遮挡物，比如进入屋内、有棚子的公交车站下等暂时躲避。 如果附近什么也没有，应该采取户外安全避险姿势：半蹲在地，双手抱头，全力保护头部、胸与腹部不受袭击。如果随身携带有包、文件夹等，可以临时放在头顶，使伤害降到最低。 如果在开车途中遭遇冰雹，把车靠边停下。注意停靠车辆时，不要把车停在大树旁，或是可能有大型物体掉落的区域，以防被砸到。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理)