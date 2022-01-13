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洛阳86岁退休教师夫妇上演“同桌的你”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.26 08:27

　　最近，家住西工区的尹万通正忙着手写家风家训。过两天，他计划将这一封封带着墨香的家风信笺寄给生活在西安、广州等地的亲友。

　　86岁的尹万通与老伴儿万崇菊同龄，俩人当了一辈子教师。从师风到家风，他们用自己的实际行动感染着身边的人。

　　俩人是初中校友，成为教师教书育人

　　尹万通和万崇菊是伊川人，俩人是初中校友，因经常参与学校组织的活动而相识。从结为夫妻到共赴三尺讲台，再到退休闲赋在家，俩人已携手走过60多个春秋。

　　20世纪60年代，尹万通到开封读师范类学校，随后被分配到巩义教书，其老伴儿万崇菊为了照顾家人，留在家乡伊川，成为一名乡村教师。

　　从伊川到巩义，现在开车只需要一个小时就到了，而在那个年代，尹万通回趟老家，却需要一天的时间。就是在那个聚少离多的年代，俩人坚守岗位，教书育人。

　　在30多年的教学生涯里，尹万通先后在巩义、伊川等多地任教，主要教语文、政治等学科。“我老伴儿最辛苦，当时农村师资力量有限，她教语文、数学、地理、历史和音乐，几乎是包班带学生。”尹万通说。

　　桃李不言，下自成蹊。虽已离开三尺讲台20多年，但每到逢年过节，这对教师夫妇家里，仍有不忘师恩的学生登门看望。记者看到，尹万通珍藏着一本厚厚的相册，这是毕业50周年的学生在2018年聚会时，专程为他举办生日会的合影留念。

　　“我的学生现在也都是六七十岁的人了，还花心思表演节目，让我仿佛回到了年轻时的校园。”回忆起当时的一幕，老人的脸上乐开了花。

　　受他们影响，7个孩子有仨是教育工作者

　　“父母最常说的话是以教兴业，让我们好好学习，做对社会有用的人，耳濡目染之下，我选择了和他们一样的职业。”尹万通的二女儿尹女士说，家是人间烟火气最浓的地方，父母用书香渲染，让家成了育人的摇篮，家里兄弟姐妹7人，其中有仨是教育工作者。

　　“母亲最让我敬佩的地方，是她的时间管理观念。”尹女士说，因父亲常年在外工作，养育子女的重任落在母亲肩上。当年，她的母亲白天教书，晚上织布，既要照顾家中老小，还要下地干活。

　　“农忙时节，母亲带着我们在小院里剥玉米，月光下，她边干活边讲故事，有岳母刺字、司马光砸缸等，我们听得入迷。”尹女士说，因母亲精力实在有限，无法照顾家中所有的孩子，就出现了弟弟妹妹早早进入学校，跟着哥哥旁听成为“编外学生”的现象。

　　当年，在外工作的尹万通每次回乡探亲，给孩子们带得最多的不是糖果、新衣服，而是书和学习资料，其间，他还不忘给孩子们辅导作文。或许是书香家庭的缘故，村里的人都很敬重尹万通夫妇。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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