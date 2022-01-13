洛阳市艺术广场舞大赛今晚举行

记者昨日从市文化馆获悉，“喜迎二十大欢乐进万家 强国复兴有我·共绘出彩华章”——“中原舞蹁跹 群星耀中原”洛阳市艺术广场舞大赛将于今晚8时在兴洛湖公园北广场举行。
记者昨日从市文化馆获悉，“喜迎二十大欢乐进万家 强国复兴有我·共绘出彩华章”——“中原舞蹁跹 群星耀中原”洛阳市艺术广场舞大赛将于今晚8时在兴洛湖公园北广场举行。
记者昨日从市文化馆获悉，“喜迎二十大欢乐进万家 强国复兴有我·共绘出彩华章”——“中原舞蹁跹 群星耀中原”洛阳市艺术广场舞大赛将于今晚8时在兴洛湖公园北广场举行。
本次活动由市委宣传部、市文广旅局主办，市文化馆承办，旨在通过组织开展具有广泛群众基础、深受群众喜爱的广场舞比赛展演活动，丰富人民群众精神文化生活，提升人民群众的文化参与感、获得感和幸福感，进一步厚植广大人民群众爱党、爱国、爱社会主义的情感。活动分为筹备发动、各地选拔、全省大赛3个阶段。
此前，各县区通过层层选拔、择优推荐的方式，共选拔出15个节目进入今晚的比赛。本次比赛设置舞蹈表演一、二、三等奖，并将选出两支队伍代表我市参加“中原舞蹁跹群星耀中原”河南省第六届艺术广场舞大赛。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞)
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