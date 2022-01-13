洛阳以鲜明的实干导向激励党员干部担当作为

记者从市纪委监委获悉，在为期2个月的全市激励党员干部担当作为专项教育中，全市共1358家单位召开专项教育大会，持续传递为敢于担当者担当、为敢于负责者负责的鲜明信号。

记者从市纪委监委获悉，在为期2个月的全市激励党员干部担当作为专项教育中，全市共1358家单位召开专项教育大会，持续传递为敢于担当者担当、为敢于负责者负责的鲜明信号。

市纪委监委相关负责人介绍，此次活动旨在帮助党员干部深化认识、消除顾虑，进一步引导和激励党员干部自觉在“严”的氛围下担当作为、干事创业。

活动中，全市各地各单位充分运用传统媒体与新媒体，加大对激励党员干部担当作为系列制度的宣传力度，在全社会营造氛围、形成声势。老城区纪委监委紧盯“六有六不”，创作《激励干部担当作为歌》，将相关文件精神变成朗朗上口、轻松好记的语句，推动勇担当、善作为的理念深入人心。涧西区纪委监委制作“激励党员干部担当作为”宣讲微视频电子书，打造指尖宣讲“微课堂”，让党员干部“见屏如面”接受教育。

为树牢激浊扬清的“风向标”，活动通过正反面典型案例通报，鼓励党员干部敢闯敢试、敢想敢干。除市级典型案例外，各地各单位同步收集整理并印发本地本单位重点领域关于激励党员干部担当作为的典型案例，进一步增强典型案例的教育和震慑作用。

在开好激励党员干部担当作为专项教育大会的同时，我市各地各部门积极探索创新，通过常态化治理不担当不作为、容错免责、打击诬告陷害、暖心回访等方式，充分调动广大党员干部干事创业积极性，激励大胆干事、放心干事，送上干事创业“定心丸”。其中，西工区纪委监委制定对受处分人员跟踪回访暂行办法，成立由心理咨询师、思想政治标兵、办案能手组成的回访专班，一案一研、一人一策，对照“走读式”谈话7天、宣布处分1个月、处分期满1个月时间节点，“一对一”回访帮扶，释放监督执纪“温度”。洛龙区纪委监委建立干事创业廉洁风险事前报备机制，在党员干部遇到需打破常规惯例、探索创新等情形时，可事前进行廉洁报备，作为容错免责重要参考，着力消除党员干部瞻前顾后的思想顾虑。

市纪委监委相关负责人表示，下一步全市纪检监察机关将认真总结激励党员干部担当作为专项教育的经验做法，持续推进激励党员干部担当作为各项具体措施落细落实，确保工作热度不降、力度不减。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄）