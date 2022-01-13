洛阳：露营，为乡村旅游“营”出新活力

近两年，栾川、嵩县、汝阳、洛宁等县抢抓露营旅游新风口，统筹规划和推动露营基地建设，着力完善基础设施，加快推动乡村露营旅游发展，为乡村旅游发展注入新活力。

蓝天白云、草地溪流、帐篷天幕……这样的露营画面，如今成为不少游客向往的“诗和远方”。近两年，栾川、嵩县、汝阳、洛宁等县抢抓露营旅游新风口，统筹规划和推动露营基地建设，着力完善基础设施，加快推动乡村露营旅游发展，为乡村旅游发展注入新活力。

乡村旅游吹起“露营风”

青山如黛，绿水如屏，抬头是星空，远眺有青山……这个夏天，位于栾川县庙子镇卡房村的林溪湾露营地吸引了不少游客。

“这里山好、水好、空气好。我们依托良好的自然资源精心打造露营地，并定期举办音乐会、帐篷彩绘、生日派对等主题活动，让游客可以零距离体验乡村田园风光。”林溪湾露营地负责人介绍，该露营地于今年6月开营，建有儿童游乐区、野炊区、电影播放区等区域，基本上每到双休日都有以家庭为单位的游客前来露营休闲。

同样于今年6月开营的嶕峣山春溪露营地也受到了不少游客的青睐。该露营地位于洛宁县小界乡，是以森系为主题的露营地，营地内设有帐篷营位、汽车营地及烧烤篝火、露天电影等休闲娱乐设施及场地，吸引了不少游客前来打卡。

近两年，随着露营旅游持续火热，栾川、嵩县、汝阳、洛宁等县依托自然资源优势，加快乡村露营地建设，打造了一批设施完善、环境优美的露营地。在近日公布的首批全省露营地推荐名单中，栾川、嵩县、汝阳、洛宁有多个露营地名列其中。