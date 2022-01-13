以变革思维重塑产业平台——六论下更大功夫抓产业发展

平台决定舞台，思维决定思路。“一个地方产业平台的水平，决定产业发展的水平”“要发展风口产业，产业平台不变化是不行的。”市委书记江凌在全市项目观摩推进会上强调，要加快转变产业发展思维观念，在平台建设和改革上下更大功夫。语重心长的表达、清晰具体的要求，击中了大抓产业的要害，指明了产业发展的关键。

平台决定舞台，思维决定思路。

“一个地方产业平台的水平，决定产业发展的水平”“要发展风口产业，产业平台不变化是不行的。”市委书记江凌在全市项目观摩推进会上强调，要加快转变产业发展思维观念，在平台建设和改革上下更大功夫。语重心长的表达、清晰具体的要求，击中了大抓产业的要害，指明了产业发展的关键。

作为产业发展的重要载体，平台与发展之间的强烈“正相关”性，正在被各地实践所印证。看青岛开发区，通过“腾笼换鸟”，换来20家企业783亩用地，带动京东方等龙头企业重磅落地，助推青岛芯屏产业强势崛起。看武汉东湖高新区，多年来锐意改革创新，以先进存储、光通信、5G等领域为重点，吸引武汉近半高新技术企业扎推，不仅GDP总量等多项指标居武汉第一，更以年均近30%的“创新驱动指数”成就著名的“中国光谷”。

跳出洛阳看洛阳，才能看到差距，也才能找到方向。

应该说，从开发区到高新区，从产业园区到集聚区，洛阳并不乏产业发展的平台。然而，不比不知道，尤其是站在实现“万亿级”、形成“增长极”的高度，洛阳各类产业平台仍面临着长长的“问题清单”，对产业发展的支撑还远远不够，甚至成为加快发展的突出瓶颈。究其原因，无论平台的功能与配套，还是运营的体制与机制，洛阳的产业平台大多是传统的！

沿着旧地图，一定找不到新大陆。停留在过去式，平台再多也难堪大用！

基于此，这次会议把“加快转变产业发展思维观念”摆在突出位置，并给出开发区改革、创新平台建设和专业园区建设三大举措，其中深意耐人寻味。

改革开发区，让机制由“滞”变“活”。“能上不能下”“能进不能出”，体制僵化、利益固化、动力弱化，这是开发区长期存在的弊端。以改制为重点，深化“三化三制”“管委会＋公司”改革，就是要建立更加灵活的人事制度、更加科学的薪酬体系，在捋顺关系中明确责权利，使开发区回归经济发展属性，激发产业发展的活力和动力。

建设创新平台，让转化由“难”变“易”。创始人拎着手提包来洛创业，中科慧远仅用7年时间发展为国内手机盖板玻璃检测装备隐形冠军，靠的便是洛阳国家大学科技园提供资本投资、技术对接等“保姆式”服务。立足当下，从重塑重振高新区，到打造伊滨科技城，从调整提升经开区，到加快建设智慧岛和科技产业社区，就是要打造聚合各类创新资源的“强磁场”，让要素纷至沓来，让创新如鱼得水，让产业插上翅膀。

建设专业园区，让产业由“散”变“聚”。中关村医疗器械园能成为医疗器械产业园区的翘楚，就在于专业的人干专业的事，小到厂房层高、排水、电路为医疗行业量身定制，大到成立专门公司破解医疗产品“注册难、试验难、检测难”，从而在“吸引企业集聚”“促进产业关联”的良性循环中做大做强。这启发我们，持续提高园区专业化运营水平，就能以“一座园”带动“一条链”，不断提升产业集群的核心竞争力。

惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。

这三大举措，落脚的是做强做大产业平台，贯通的是改革创新精神。打破思维的屏障，在深化改革上大刀阔斧，在建设平台上革故鼎新，把各类产业平台建成体制机制顺畅、资源集约利用、特色优势鲜明、发展动能强劲的载体，我们就能以产业平台的根基稳固，培植出洛阳产业发展的参天大树！（洛平）