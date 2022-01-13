洛阳警方助力寻亲 男子走失近18年后终回家

近日，鹤壁市山城区的王先生夫妇，给市公安局涧西分局珠江路派出所赠送锦旗，感谢民警帮他们全家实现了近18年的团圆梦。

近日，鹤壁市山城区的王先生夫妇，给市公安局涧西分局珠江路派出所赠送锦旗，感谢民警帮他们全家实现了近18年的团圆梦。

事情是这样的。去年年底，市公安局涧西分局珠江路派出所在工作中发现一名30岁左右的男性聋哑人，经邀请手语老师沟通，了解到该男子叫王军，住涧西区一个村子，其他身份信息不清楚。

民警走访调查了解到，王军是一个流浪人员，所住地方是收留他的姚先生的住址。姚先生也是一名聋哑人， 2010年前后，他在街头发现流浪的王军。沟通后，王军说不清他及其家人的情况，且没有食宿场所，仅会一些简单的手语，于是姚先生将他收留，并为其提供食宿及日常零花钱。

今年2月，珠江路派出所民警张柄楠通过采集王军的个人信息，并与走失人员信息进行比对，初步判定王军与鹤壁市山城区的王先生、徐女士具有亲子关系。后经与王先生、许女士联系核实，进一步确定二人为王军的亲生父母。王军出生于1991年2月，自2004年9月走失，至今已近18年。

在张柄楠多次沟通与安排下，7月13日，王军亲生父母王先生、徐女士及其家属一行7人，在珠江路派出所与王军及其收留人姚先生、苏女士相见。

当王军看到母亲徐女士在自己走失前因干农活致残的左手，记忆涌现，瞬间流下激动的泪水……

“欢迎回家，祝你幸福！”在认亲现场，张柄楠用姚先生临时教的手语，向王军及家人送上真挚的祝福。

回家的路再长，长不过家人的期盼。警方呼吁：市民如发现疑似被拐卖儿童线索，请及时举报。您不经意的一条线索，就能让一个孩子回到家人身边，让一个家庭团圆！(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 代奥博)