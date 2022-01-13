洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳警方助力寻亲 男子走失近18年后终回家

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.26 08:12

　　近日，鹤壁市山城区的王先生夫妇，给市公安局涧西分局珠江路派出所赠送锦旗，感谢民警帮他们全家实现了近18年的团圆梦。

　　事情是这样的。去年年底，市公安局涧西分局珠江路派出所在工作中发现一名30岁左右的男性聋哑人，经邀请手语老师沟通，了解到该男子叫王军，住涧西区一个村子，其他身份信息不清楚。

　　民警走访调查了解到，王军是一个流浪人员，所住地方是收留他的姚先生的住址。姚先生也是一名聋哑人， 2010年前后，他在街头发现流浪的王军。沟通后，王军说不清他及其家人的情况，且没有食宿场所，仅会一些简单的手语，于是姚先生将他收留，并为其提供食宿及日常零花钱。

　　今年2月，珠江路派出所民警张柄楠通过采集王军的个人信息，并与走失人员信息进行比对，初步判定王军与鹤壁市山城区的王先生、徐女士具有亲子关系。后经与王先生、许女士联系核实，进一步确定二人为王军的亲生父母。王军出生于1991年2月，自2004年9月走失，至今已近18年。

　　在张柄楠多次沟通与安排下，7月13日，王军亲生父母王先生、徐女士及其家属一行7人，在珠江路派出所与王军及其收留人姚先生、苏女士相见。

　　当王军看到母亲徐女士在自己走失前因干农活致残的左手，记忆涌现，瞬间流下激动的泪水……

　　“欢迎回家，祝你幸福！”在认亲现场，张柄楠用姚先生临时教的手语，向王军及家人送上真挚的祝福。

　　回家的路再长，长不过家人的期盼。警方呼吁：市民如发现疑似被拐卖儿童线索，请及时举报。您不经意的一条线索，就能让一个孩子回到家人身边，让一个家庭团圆！(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 代奥博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳发出通知要求积极应对本轮强降雨
  • 事关职工医保门诊共济！洛阳市医保局...
  • 新伊高速上跨连霍高速钢箱梁顺利合龙
  • 洛阳市气象台发布雷暴大风黄色预警
  • 新安县北冶镇：“石头村”里养大虾 水...
  • 汝阳县柏树乡：小红薯成就大产业
  • 洛阳市为返乡大学生提供1700余个暑期...
  • 刚刚，洛阳市气象台发布冰雹橙色预警信号
  • 徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议
  • 徐衣显主持召开市政府第117次常务会议
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    夕阳

    雨的画意

    瀛洲晚霞

    宜阳灵山莲花公园
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605