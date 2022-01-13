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洛阳发出通知要求积极应对本轮强降雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.26 06:41

　　根据最新气象资料分析，25日至28日，受中纬度地区短波槽东移影响，洛阳多短时阵雨、雷阵雨天气。其中25日下午到夜里，全市有分散性阵雨、雷阵雨，雨量分布不均，北部沿黄一带和南部山区有大雨、局部暴雨；降雨量全市大部10～20毫米，部分县区35～50毫米、局部60～80毫米，雷雨时伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，最大小时降水量30～50毫米。27日至28日，全市有分散性阵雨、雷阵雨。

　　25日12时至20时，洛阳已出现分布不均匀的雷阵雨天气，洛宁、嵩县、伊川、宜阳、汝阳等局地出现暴雨，最大小时降水量出现在洛宁县中河56.8毫米(25日16-17时)。洛宁河底、东宋、小界，嵩县城关局地出现冰雹，最大冰雹直径4-6厘米。

　　基于此种形势，25日晚间，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室发出《关于做好强降雨应对工作的通知》，要求各地积极做好应对本轮强降雨天气各项工作。

　　《通知》指出，要严格落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制，防洪工程防汛行政、技术、巡查“三个责任人”和主管部门责任人应保证通信畅通，对淤地坝、水库、塘坝、尾矿库、地质灾害点等重点部位进行再检查、再排查。要坚持24小时领导带班和值班制度，密切监测天气和雨水汛情发展变化。要强化对防汛值守工作抽查，确保值班人员在岗，责任人在位。要及时组织要会商研判，密切关注气象部门发布的短临预报预警，紧盯强降雨落区，实时点对点精准调度。要突出防范重点，加强对山洪和地质灾害、小型水库、淤地坝、尾矿库等重点部位的巡查防守，发现灾害征兆或险情，及时报告、及时处置。要重点关注局地短时强降水可能引发的城市内涝，加强低洼易涝点、危房险窑、地下空间等的管控，避免溺亡、坍塌、触电等意外事故。要做好应急处置准备，预置抢险救援队伍和物资，一旦发生险情灾情，立即组织抢险救援,全力保障人民群众生命财产安全。要及时报送雨情、水情、汛情等信息，如遇突发险情灾情要第一时间上报，并做好续报工作。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）
[ 责任编辑：张甦 ]
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