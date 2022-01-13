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事关职工医保门诊共济！洛阳市医保局权威解答
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.25 21:30

　　7月1日起，洛阳市正式实施职工医保门诊共济保障制度。运行20多天来，不少市民咨询职工医保门诊共济有关问题。近日，记者到医院实地走访，梳理出大家最关注的问题并请市医疗保障局相关负责人进行解答。

　　●职工门诊共济是什么？

　　答：是指职工医保参保人员的普通门诊费，以前主要通过个人账户的方式来保障，现在可以通过统筹基金来报销。此项制度主要包含两部分。

　　一是职工医保门诊统筹制度，主要保障参保职工，参保职工所发生的门诊费用，可以使用统筹基金按比例报销。

　　二是家庭成员间个人账户共济制度，主要是实现家庭成员之间个人账户余额的“共享”。

　　●如何办理家庭成员个人账户共济？

　　答：有三种方式。一是，可在微信及支付宝平台下搜索“河南医保”小程序办理。二是，可以网上搜索“河南省医疗保障公共服务平台”，通过个人网厅进行办理。三是，直接到各医保中心进行线下办理。

　　●通过手机小程序办理家庭成员个人账户共济，具体流程是什么？

　　答：在微信及支付宝平台下搜索“河南医保”小程序。点击下方的“我要办”，随后依次找到并点击“家庭信息维护”“家庭成员信息维护”“家庭成员绑定信息维护”，按照操作流程进行绑定。

　　办理具体流程详细来说，“家庭信息维护”是第一步，此功能为创建家庭使用，创建家庭的人员可理解为该家庭的户主。“家庭成员信息维护”是第二步，此功能是在有户主的家庭下维护家庭成员(只能登录户主的微信和支付宝操作)。“家庭成员绑定信息维护”是第三步，当家庭信息创建好，家庭下面也有家庭人员，此时，户主可以与家庭成员进行绑定。但每次只能一绑一，不可以一绑多。

　　●绑定成功后，家庭成员就医时，刷谁的医保卡？

　　答：绑定后，家庭成员就医时，刷个人医保卡或医保电子凭证，即可跳转被绑定职工个人账户，结算时不可刷被绑职工的医保卡。

　　此外，家庭成员在同一时间段内也仅可被绑定于一人账户下，如需更换共济关系，需解除现有绑定，重新进行操作。

　　●为什么已经建立家庭账户，却仍旧出现无法使用的情况？

　　答：可以享受“门诊共济”的亲属，仅限于参保人员的配偶、父母、子女，且亲属的参保地必须在洛阳。如果家人的参保地在外地则无法使用。此外，也有可能是家庭信息维护后，之后的绑定步骤未完成。

　　●不会使用智能手机，无法线上绑定家庭账户的老人，如何使用门诊共济？

　　答：可通过医保中心窗口进行线下信息维护。

　　●家庭共济关系建立后，家庭成员可去哪些机构使用？

　　答：全市范围内所有可医保刷卡的医院、社区、诊所以及药店均可使用，我市目前有7000余家这样的机构。虽然可以共用、共享参保职工的个人账户，但仅限用于在定点医药机构发生的政策范围内自付费用。参保职工的个人账户，可用于支付参保人员本人及其配偶、父母、子女在定点医疗机构就医发生的由个人负担的医疗费用，以及在定点零售药店购买药品、医疗器械、医用耗材发生的由个人负担的费用。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 实习生 邵嘉莹 通讯员 黄丛魁 刘剑 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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